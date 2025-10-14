KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:10, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Үкімет басшысы азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорын жедел қалыптастыруды тапсырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Тұтынушылық несие беру ісін тұрақтандыру бойынша батыл шаралар қабылдау қажет. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.

    п
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    - Инфляция деңгейін төмендету үшін тұтыну бағаларын тұрақтандыру жұмысын күшейту керек. Инфляцияға сырттан келетін азық-түлік бағалары қысым көрсетіп отыр. Сондықтан ішкі нарықты отандық өніммен барынша қамтамасыз етіп, азық-түлік тауарларының тұрақтандыру қорларын жедел қалыптастырған жөн. Мемлекет басшысы атап өткендей, тұтынушылық несие беру ісін тұрақтандыру бойынша батыл шаралар қабылдау қажет, - деді Үкімет басшысы.

    Олжас Бектенов банктер мен несие беру ұйымдары, сауда нүктелері тауар бағасындағы бөліп төлеудің нақты құнын, сондай-ақ несиелеу кезіндегі барлық артық төлемдерді толық ашып көрсетуге тиіс екенін айтты.

    - Бұл бағытта бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде тиісті түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек, - деді Премьер-министр.

    Айта кетейік, Азық-түлік корпорациясы Қытаймен цифрлық арналарды іске қосу үшін келіссөз жүргізіп жатыр.

    Марлан Жиембай
    Автор
