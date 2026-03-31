Үкімет басшысы ғылыми-инновациялық қызметтің тиімділігін арттыру жоспарын дайындауды тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Ғылым және жоғары білім министрлігіне ғылыми-инновациялық қызметтің тиімділігін арттыру жоспарын дайындауды тапсырды.
- Жуырда қабылданған Ғылымды шоғырландыру аумақтарын құру тұжырымдамасы технологиялар мен инновациялардың дамуына тың серпін береді. Олардың қатарында Курчатовтағы ғылыми қалашықты, сондай-ақ Алматыдағы Ядролық физика институты мен Астанадағы «Назарбаев университеті» базасындағы екі технологиялық паркті атап өтуге болады. Барлық әкімдік әр облыстың нақты салалық ерекшеліктерін ескере отырып, өңірлік инновациялық жүйелердің қалыптасуы мен орнықты дамуын қамтамасыз етуі қажет, - деді Премьер-министр.
Үкімет басшысы салаға инвестицияны еселеп арттыру керектігін баса айтты.
- Оның ішінде жеке кәсіпорындар мен отандық бизнестің есебінен жүзеге асыруды қолға алып, инновация субъектілері арасындағы ұзақ мерзімді байланыстарды дамытуға баса назар аударған жөн. Мемлекет басшысы жақында өткен ғылыми қоғамдастықпен кездесуінде ғылымды қаржыландыру мен жаңа технологиялар енгізуден нақты нәтиже күтетінін баса айтты. Ғылым министрлігі Ғылым академиясымен, ғалымдармен және бизнес-қауымдастықпен бірлесіп бір ай ішінде ғылыми-инновациялық қызметтің тиімділігін арттыру жөніндегі нақты іс-шаралар жоспарын дайындауы қажет. Бұл құжатта нәтижеге негізделген көрсеткіштер, цифрландыру бойынша шаралар және барлық қатысушылардың жауапкершілігі айқындалуы тиіс, - деді Олжас Бектенов.
