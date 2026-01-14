Үкімет басшысы халықаралық арбитраждық талқылаулардың ұзаққа созылу себебін түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM — Каспий және Қарашығанақ жобалары бойынша арбитраждық талқылаулардың ұзақтығы қаржылық ақпараттың ауқымды көлемін талдау қажеттілігіне байланысты. Бұл туралы Мәжіліс депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабынджа айтылған.
— Солтүстік Каспий және Қарашығанақ жобалары бойынша арбитраждық талқылаулар Қазақстан мен мердігерлер арасындағы өнімді бөлу туралы келісімдер аясындағы шарттық қатынастардан туындайтын коммерциялық дау екенін атап өтеміз. Аталған процестер халықаралық арбитраждық институттарда қаралады. Мемлекеттің мүдделерін қорғау үшін Үкімет халықаралық консультанттар мен техникалық сарапшыларды тарту бойынша кешенді жұмыс жүргізді, операцияларға аудит жасалуда және дәлелдемелік база қалыптастырылып отыр, — деді Премьер-министр.
Оның айтуынша, арбитраждық процестер бекітілген іс жүргізу кестелеріне сәйкес өтеді.
— Сондай-ақ халықаралық арбитраждық талқылаулардың ұзақтығы олардың жоғары күрделілігіне, көпсатылылығына және техникалық әрі қаржылық ақпараттың ауқымды көлемін талдау қажеттілігіне байланысты екенін ескеру қажет. Бұл халықаралық тәжірибеде жалпы қабылданған жағдай саналады. Осылайша Үкімет халықаралық құқық нормаларын сақтай отырып, құқықтық алаңда ұлттық экономикалық мүдделерді дәйекті түрде қорғап келеді. Мемлекет мүдделерін қорғау жөніндегі жұмыс ерекше бақылауда тұр, — деді Үкімет басшысы.
Айта кетейік, Мәжіліс депутаты Қазбек Иса Үкімет басшысына сауал жолдап, онда шетелдік корпорациялар соттық және бюрократиялық созбалаңдық арқылы девальвациядан пайда көретін тәжірибеге нүкте қоюды ұсынған еді.
2024 жылы Қазақстанның арбитраждық процестеріне 10 млрд теңге бөлінген болатын.