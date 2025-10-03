Үкімет көліктерді техникалық байқаудан үш жылда бір рет өткізу ұсынысына жауап берді
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр Мәжіліс депутаттарының көліктерді техникалық байқаудан өткізу тәртібін өзгерту туралы сауалына жауап берді.
— Жалпы, техбайқау жол қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін ақауларды уақтылы анықтауға бағытталған профилактикалық функцияны орындайды. Техникалық себептерге байланысты жол-көлік оқиғаларының үлесі аз болғанымен, тіпті бір ақаулық (тежеу жүйесі, рульдік басқару және т. б.) ауыр зардаптарға, соның ішінде адам өліміне әкелуі мүмкін. Техбайқаудың үш жылдық аралығына көшу, әсіресе елдегі автомобильдердің орташа жасын (10 жастан жоғары) ескере отырып, автокөліктің техникалық жарамдылық деңгейінің төмендеуіне әкелуі мүмкін, — деп жазады бірінші вице-премьер.
Оның пайымдауынша, жыл сайынғы бақылаудан бас тарту көлік құралдарын дұрыс пайдаланбаудың өсуіне және соның салдарынан апаттылықтың артуына әкелуі мүмкін.
— Уәкілетті органдар анықтаған техбайқау операторлары тарапынан бұзушылықтардың жекелеген жағдайлары жүйені бақылауды күшейту және реформалау қажеттігін растайды. Әкімшілік мәселелер қауіпсіздік шараларын әлсірету арқылы емес, цифрландыру, қадағалауды күшейту және операторларға қойылатын талаптарды қатаңдату арқылы шешілуі керек. Жол жағдайы мен автопарк құрылымы Қазақстанға ұқсас елдердің көбінде ескі автомобильдер үшін жыл сайынғы техбайқау жиілігі сақталады. Ұсынылған үш жылдық аралық көлік қауіпсіздігі саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес келмейді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, міндетті техбайқаудан өту тәртібіне өзгерістер енгізу мерзімінен бұрын деп санаймыз, — делінген жауапта.
Ішкі істер министрлігінің ресми мәліметі бойынша, 2025 жылдың алғашқы 7 айында 176 бала көлік апатынан көз жұмған.