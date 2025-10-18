Үкімет неліктен ипотекалық бағдарламаларды көбейтті – депутат жауабы
АСТАНА. KAZINFORM — Осы аптада Үкімет халық үшін ипотекалық несиені екі есе арттырып, баспананы қолжетімді ететін шешім қабылдаған еді. Мәжіліс депутаты Еркін Аманжолұлы бұл бастаманың неге көтерілгенін және қалай іске асырылатынын айтып берді.
— Кешегі Үкіметтің шешімі шынын айту керек, жыл аяғына дейін төтенше жағдайда қабылданған уақытша шешімдер. Жақында ғана Ұлттық банк базалық мөлшерлдемені 18 пайызға дейін көтерді. Бұл жөнінде түрлі пікір болуы мүмкін, бірақ олардың негізгі мақсаты — инфляцияны тоқтату. Бәріміз түсінеміз, мөлшерлемені көтеру бүкіл банктегі несиенің қымбаттайтынын білдіреді. Көптеген банктің ипотекалық несиені тоқтатып тастағанын көріп отырмыз. Себебі 18 пайыздық базалық мөлшерлемеге банк өз табысын қосады, сосын міндетті түрде инфляция қоса есептеледі. Одан шығатын ауқымды пайыздық мөлшерлемеге ешкім ипотека рәсімдемейді. Сондықтан қазір ипотекалық нарық толығымен тоқтап қалды, — деді депутат KAZINFORM агенттігінің «Bizdin orta» подкастында.
Ал баспана — азық-түліктен кейінгі екінші маңызды қажеттілік. Сондықтан депутат осы мәселені тығыз шешу керегін, ипотеканы сақтап қалу керегін жеткізді.
— Бізде Жаңа жылдан бастап банк қызметі жөнінде жаңа заң қабылданады, сонда жағдай өзгереді. Бірақ жаңа жылға дейін біраз уақыт бар. Сондықтан ипотекалық нарықты сақтап қалу үшін Үкімет осындай шара қабылдады. Менің ойымша, тығырықтан шығудың жолы — жыл аяғына дейін игерілме й қалған қаражатты жедел түрде ипотекалық несиелерді субсидиялауға жіберу керек. Үкіметте нақты қандай механизм болатынын айта алмаймын, бұл кеше ғана қабылданған шешім. Меніңше бос қаражатты іздеп тауып, субсидиялауға жіберу керек, — деді Еркін Аманжолұлы.
Еске сала кетсек, Президент Премьер-министр Олжас Бектеновке апта соңына дейін шағын және орта бизнесті қолдауға, инвестициялық ахуалды жақсартуға, елдегі экономикалық жағдайды тұрақтандыруға бағытталған түзетулер енгізіп, қажетті шешімдер әзірлеуді тапсырды.
Нәтижесінде бензин мен тариф бағасына мораторий енгізіліп, ипотека көлемі ұлғаятын болды.
Бұған дейін подкаст қонақтары елдегі бюджет тапшылығын жою үшін Ұлттық қордан қаржы алуды тоқтатып, банктерге жауапкершілік жүктеу керегін айтқан еді.