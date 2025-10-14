Үкімет ірі коммерциялық концерттердің күзетін жеке компанияларға беруден бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта ірі коммерциялық концерттер мен шоу-бизнес іс-шараларының күзетіне неге бюджеттен қаржыландырылатын полиция қызметкерлері мен Ұлтты ұлан сарбаздары тартылатынын түсіндірді.
- Халықаралық тәжірибеде коммерциялық іс-шаралардағы қауіпсіздікті жеке күзет ұйымдары қамтамасыз ететін тәсіл қолданылады. Ал полиция тек мемлекеттік және қоғамдық-саяси оқиғаларды қорғау үшін немесе төтенше жағдайлар туындаған кезде қосылады. Алайда елдің жеке күзет құрылымдарының әлеуеті бұқаралық іс-шаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қойылатын талаптарға толық жауап бермейді. Әсіресе адамдардың көп жиналуы, сондай-ақ террористік актілерді тежеу жағдайларында кәсіби даярлық деңгейі мен практикалық жұмыс тәжірибесінің жеткіліксіздігі, іс-қимылдарды бақылау, байланыстыру және үйлестірудің заманауи құралдарымен жарақтандыру деңгейінің төмендегі, жедел жағдай қиындаған кезде қосымша күштер мен құралдарды шұғыл тартуға мүмкіндіктердің жоқтығы қауіпсіздік талаптарының толық сақталуын қамтамасыз ете алмайды, - деп жазылған Премьер-министрдің жауабында.
Осыны алға тартқан Олжас Бектенов полицияның кейбір функцисын жеке күзет қызметтеріне беру ерте деп есептейтінін айтқан.
- Өз кезегінде ішкі істер органдары дәстүрлі түрде қоғамдық тәртіпті қорғап, бұқаралық іс-шараларда азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Полиция қызметкерлері құқық бұзушылықтардың алдын алу мен жолын кесуде, адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғауда, қоғамда тұрақтылық пен тыныштықты қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде, қазіргі жағдайда қоғамдық-саяси, мемлекеттік және коммерциялық бұқаралық іс-шараларды өткізу кезінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету функцияларын жеке күзет ұйымдарына беру мәселесі әлі ерте деп санаймыз, - делінген жауапта.
Бұған дейін мемлекеттік күзет қызметінің өкілеттігі кеңейтілгенін жазған едік.