Үкімет шешімдері қысқа мерзімде халықтың әлеуметтік жағдайын қорғауға бағытталған – Бауыржан Ысқақов
АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет қабылдаған шешімдер орта және ұзақ мерзімде экономикалық белсенділікті арттыруға бағытталған. Мұндай пікірді экономист Бауыржан Ысқақов білдірді.
- Президент тапсырмасына сәйкес Үкіметтің қабылдаған шараларын елдегі макроэкономикалық тұрақтылықты сақтауға және халықтың әлеуметтік жағдайын қолдауға бағытталған деп айтуға болады. Бұл шешімдер экономикалық реформалардың ықтимал теріс салдарын жұмсартуға мүмкіндік береді. Ең алдымен - бағаны тежеу мен әлеуметтік тұрақтылық. Бензин мен дизель отынына, сондай-ақ коммуналдық тарифтерге мораторий енгізу – қысқа мерзімді инфляциялық қысымды азайтудың нақты қадамы. Энергия тасымалдаушылар мен коммуналдық тарифтер бағаның жалпы деңгейіне тікелей әсер ететіндіктен бұл шешім халықтың күнделікті шығындарын жеңілдетіп, әлеуметтік тұрақтылықты сақтауға сеп болады. Алайда, бұл шаралар уақытша сипатта екенін ескеруіміз қажет. Тарифтерді ұзақ уақыт тежеп ұстау инфрақұрылымның тозуына және инвестиция тапшылығына әкелуі мүмкін. Сондай-ақ Үкіметтің тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық саласында жоспарлы жөндеу жұмыстарын тоқтатпау туралы талабы да орынды шешім деп айтуға болады,- деді экономист.
Оның айтуынша, ауыл шаруашылығы өндірушілерін қаржыландыру көлемін 2 есе арттыру инфляцияны тежеудің орнықты жолы деп айтуға болады. Бұл қадам ішкі нарықты өз өнімдерімізбен қамтамасыз етіп, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын ұстап тұруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар делдалдық тізбекті қысқарту және сауда үстемесін бақылау арылы қалыптасуына да әсерін тигізеді.
- Жаңа Салық кодексін енгізу кезінде шағын және орта бизнеске ауыртпалық түсірмеу реформаның әлеуметтік бағытын көрсетеді. Салықтық тексерулерді алып тастау, айыппұлдарды жою және әкімшілендіруді жеңілдету бизнеске тың серпін береді. Бұл кәсіпкерлердің көлеңкеден шығуына, жұмыс орындарының сақталуына, жаңа бастамалардың көбеюіне де әсер етеді,- деді ол.
Сондай-ақ экономист базалық мөлшерлемелердің жоғары болуына байланысты ипотека нарығында бәсеңдеу байқалғанына назар аудартты.
- Үкіметтің тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін қолдау туралы шешімі халықтың баспанаға қолжетімділігін арттыруға бағытталған. Несие көлемін 2 есе ұлғайту және «Әскери баспана» бағдарламасын қайта іске қосу тұрғын үй нарығын жандандырып, құрылыс саласына серпін береді. Бұл экономиканың мультипликативті әсері бар секторы екенін ескерсек, шешім стратегиялық тұрғыда дұрыс. Ал автокөлік нарығына қатысты айтар болсақ, жеңілдетілген автонесие мен лизинг тетігін енгізу халықтың төлем қабілетін сақтауға, отандық автоөндірісті қолдауға бағытталған. Бұл қадам өндіріс көлемін арттырып, жұмыс орындарын сақтауға мүмкіндік береді. Жалпы, Үкіметтің қабылданған шешімдері қысқа мерзімде халықтың әлеуметтік жағдайын қорғауға, ал орта және ұзақ мерзімде экономикалық белсенділікті арттыруға бағытталған, - деді Бауыржан Ысқақов.
Айта кетейік, Президент тапсырмасы бойынша Үкімет макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және экономикалық реформалардың теріс салдарын барынша азайту бағытында бірқатар шешім қабылдады.