Үкімет төртінші мұнай өңдеу зауытының мәселесін басқа тәсілмен шешпекші
АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Олжас Бектенов Сенат депутатының сауалына жолдаған жауапта елге қажет төртінші мұнай зауытының орнына бой көтеретін мұнай өңдеу кешенінің бір бөлшегі Маңғыстау өңірінде орын тебуі мүмкін екенін айтты.
— Үкімет қаулысымен 2025-2040 жылдарға арналған мұнай өңдеу саласын дамыту тұжырымдамасы бекітілді. Тұжырымдамаға сәйкес 2028-2030 жылдары алдын ала техникалық экономикалық негіздеме, 2030-2032 жылдары жобалық сметалық құжаттама әзірлеу, 2032-2040 жылдары қуаты жылына 10 млн тонна болатын жаңа мұнай өңдеу зауытын салу көзделген. Қазір Энергетика министрлігі «Қазақстан Республикасында біріктірілген мұнай өңдеу және мұнай-химия кешенін салу» жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге арналған техникалық тапсырма жобасын әзірледі. Жобаға қатысушыларды айқындау және кемінде төрт әлеуетті орналасу орнын зерттеу бөлімдері енгізілген. Оның ішінде Маңғыстау облысын да қарастыру жоспарланып отыр, — деп жазады Үкімет басшысы.
Аталған жоба Қазақстанды авиаотын импортына тәуелділіктен құтқарады деген есеп бар.
— Бұл өз кезегінде ТС-1/Jet A-1 сапасындағы авиакеросин өндіруді қамтамасыз етеді. Сіздердің сауалдарыңызға сәйкес Маңғыстау облысында қуаттылығы жылына 5 млн тонна жаңа мұнай өңдеу зауытын салу алдын ала инвестиция тартуды талап етеді. Сонымен қатар инвестицияның өтелуін қамтамасыз ету үшін авиаотынның өзіндік құны жоғары болатынын ескерген жөн. Осылайша, Маңғыстау облысында шағын мұнай өңдеу зауытын салу «Қазақстан Республикасында біріктірілген мұнай өңдеу және мұнай-химия кешенін салу» жобасын іске асыру аясында қарастырылады, — делінген Премьер-министрдің жауабында.
Еске салсақ, Сенат депутаты Сүйіндік Алдашев Үкіметке Маңғыстау облысында шағын мұнай өңдеу зауытын салуды ұсынған болатын.