    20:00, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Үкімет үйіндегі қарбалас: Кеңейтілген отырыстың объективке іліккен сәттері

    АСТАНА. KAZINFORM – Үкіметтің бүгінгі кеңейтілген отырысында не айтылғанын бүкіл БАҚ жарыса жазып, талқылап та тастады. Kazinform осы маңызды жиынға фотограф объективінің әйнегінен қарағанда қалай өткенін оқырманға сезіндіру үшін шағын репортаж ұсынуды жөн көрді.

    Үкімет кеңейтілген отырысы
    Фото: Ақорда

    Өткен жылдың көрсеткіштерін бағамдап, алдағы жоспарды пысықтайтын Үкіметтің кеңейтілген отырысына министрлер кабинеті мен аймақ басшылары түгел жиналды.

    Үкімет кеңейтілген отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда

    Жиын басталар сәтті күткен шенеуніктердің жүзінде алаңдау мен уайымнан гөрі көтеріңкі көңіл күй басым тәрізді көрінді.

    Үкімет отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда

    Астана мен Алматы қаласының, Алматы, Жетісу облыстарының әкімдері бүкіл министрдің басын қосқан жиынды тиімді пайдалануға тырысты.

    Үкімет отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда

    Жоғары аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов пен Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетовтің түріне қарап аса маңызды тақырыпта сөйлесіп тұр-ау деп болжауға болар еді.

    Үкімет отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда

    Ал Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев өзі бұрын басшылық еткен «Қазақстан Темір жолы» ұлттық компаниясының басшысы Талғат Алдыбергеновпен жылы шырайда пікір алмасып үлгерді.

    Үкімет отырысы 10.02.20206
    Фото: Ақорда

    Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевтың «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының жуықта ғана сайланған төрағасы Қанат Шарлапаевтың қолын ықыласпен қысқан сәті қырағы камерадан тыс қалмапты. Соған қарағанда ол Қанат Бисембайұлын бұған дейін жаңа лауазымымен құттықтап үлгермеген сыңайлы.

    Досаев пен Қасымбек
    Фото: Ақорда

    Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары Ерболат Досаев Астана әкімі Жеңіс Қасымбектің айтқанын бір құлағын тоса тыңдап тұр.

    Әлназарова мен Сүлейменов
    Фото: Ақорда

    Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова мен «Қазпошта» басшысы Бағдат Сүлейменовтің әңгімесі жұмыс төңірегінде болған сияқты.

    Әрінов, Нұртілеу
    Фото: Ақорда

    Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов пен Президенттің халықаралық инвестиция және сауда ынтымақтастығы жөніндегі көмекшісі Мұрат Нұртілеу ерекше көңілді.

    Берік Асылов
    Фото: Ақорда

    Бас прокурор Берік Асылов қай кездегідей бүкіл эмоциясын ішіне сақтап қана салқынқанды жүрді.

    Баталов, Нұржігітов
    Фото: Ақорда

    Президенттің штаттан тыс кеңесшісі Райымбек Баталов Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітовке әлдебір мәселені ынты-шынтысымен түсіндіріп жатыр.

    Қасымбек, Такиев
    Фото: Ақорда

    Жеңіс Қасымбек Қаржы министрі Мәди Такиевпен де тілдесіп үлгерді.

    Сәтқалиев, Элиманов
    Фото: Ақорда

    Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Қаржылық мониторинг агенттігінің басшысы Жанат Элимановпен көңілді рәуіште сөйлесіп тұрса да, қолын бауырына қусырып, жабық мимикадан шыға алмады.

    Жұлдыз Сүлейменова
    Фото: Ақорда

    Ал Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова сабақ басталар сәтті күткен мұғалімдей сағатына қарай берді.

    әкімдер
    Фото: Ақорда
    қалам, қол, тапсырма, жиналыс
    Фото: Ақорда

    Президент отырысты бастаған сәттен бастап әкімдердің бәрі қолдарына қалам алып, айтылған әр мәселені үлгілі оқушыдай қойын дәптерлеріне түртіп алып отырды. Араларындағы Астана мен Алматы әкімдерінің жұмысы жақсы үлгі ретінде де аталды.

    Үкімет отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда

    Соңғы кезде сарапшылар денсаулық сақтау саласын цифрландыру жұмыстары «Мың бір түн» ертегісіне ұқсап кеткенін көп сынап жүр. Сол сын Ақордаға да жетсе керек, Мемлекет басшысы осы іске жауапты ведомство басшыларын орнынан тұрғызып, қадау-қадау тапсырма берді.

    Үкімет отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда

    Бұған дейінгі кеңейтілген отырыстарда Премьер-министр мен Ұлттық банк басшысынан кейін экономикаға жауапты вице-премьер сөйлейтін. Бұл жолы Үкімет басшысының орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жасұлан Мәдиев сөз алды. Осыдан-ақ ел саясатында цифрландыруға қаншалықты көңіл бөлініп отырғанын аңғаруға болады. Президент бұл саладағы проблемаларға көбірек тоқталып, берілген әдемі уағдалар мен таныстырылған өршіл бастамалардың аяғы сиырқұймышақтанып бара жатқанын сынады.

    Үкімет отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда
    Үкімет отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда

    Аграрлық саясатқа жауапты Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров та бұл отырыстан сын естіп шықты.

    Үкіметтің кеңейтілген отырысы 10.02.2026
    Фото: Ақорда

    Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет тарапына айтылған сынның бәрін тұнжырап тыңдағандай әсер қалдырды.

    Айта кетейік, бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтіп, елдің 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы қорытындыланды, Үкіметтің алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттері айқындалды.

    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
