Үкімет жол бойындағы сервис стансаларын салуға 180 млрд теңге инвестиция тарту жөніндегі жобаны мақұлдады
АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың көлік-логистика инфрақұрылымын дамыту жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Көлік министрлігі мен «Car Park Transformer» ЖШС арасында жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып, жол бойындағы сервис стансаларын салу жөніндегі инвестициялар туралы келісімді мақұлдады. Тиісті қаулыға Премьер-министр қол қойды.
Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлағандай, жобаға тартылатын жеке инвестицияның жалпы көлемі 179,5 млрд теңге.
Аталған жоба халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар бойындағы қазіргі бар демалыс алаңдарында 2030 жылға дейін жол бойындағы 250 сервис стансасын салуды көздейді. Оның ішінде алғашқы 50 нысан биыл салынып, пайдалануға беріледі. Жаңа стансалар санитариялық-тұрмыстық үй-жайларды, сауда және қызмет көрсету пункттерін, электрлі көліктерге арналған қуаттау стансаларын, күн энергиясын өндіретін қондырғыларды қамтиды. Сонымен қатар жаңа стансалар іргелес аумақтарды абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізілген заманауи көпфункционалды кешендер ретінде салынады.
Жобаны жүзеге асыру халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жол бойындағы қызмет көрсету нысандары желісін кеңейтуге, электромобильдер үшін заманауи инфрақұрылым құруға және көлік саласында экологиялық бағдарланған шешімдерді енгізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ жол бойындағы сервис стансаларының құрылысы жақын маңдағы өңірлердің әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға серпін береді. Жоба аясында 2 мың жаңа жұмыс орны ашылады.
Бүгінде елімізде халықаралық және республикалық маңызы бар автожолдар бойында 1 428 сервис нысаны жұмыс істейді.
Айта кетейік, Қазақстанда автокөлік саны жыл сайын артып келеді. Соған сәйкес техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге және қосалқы бөлшектерге сұраныс та өсіп келеді.
Экономикалық зерттеулер институтының Бәсекелестік ортаны зерттеу орталығының аға сарапшысы Бейбарыс Әубәкіров бұл үрдістердің нарыққа және шағын әрі орта бизнестің дамуына қалай әсер етіп жатқанын түсіндірді.