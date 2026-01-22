Үкіметте көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі Кешенді жоспардың жобасы қаралды
АСТАНА. KAZINFORM – Үкіметте вице-премьер – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен 2026-2028 жылдарға арналған көлеңкелі экономикаға қарсы кешенді іс-қимыл жоспарының жобасы қаралды.
Құжат көлеңкеге ығысу қаупі жоғары денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер, сауда, білім беру, құрылыс және ауыл шаруашылығы сияқты бес негізгі саланы қамтиды. Одан да өзге салалар көп. Ол экономикада жаңадан «сұр тауашалар» анықталған жағдайда түзетілуі мүмкін. Бұл ретте жоспарды әзірлеу кезінде бизнес үшін жаңа міндеттер енгізу немесе реттеуді қатаңдату шаралары алынып тасталды.
Болжамды көрсеткіштерге сәйкес, «ЖІӨ-дегі бақыланбайтын экономиканың үлесі» нысаналы индикаторын 2026 жылы 14,5%-ға, 2027 жылы 14%-ға, 2028 жылы 13,8%-ға төмендету жоспарланып отыр.
Кешенді жоспар төрт негізгі блоктан және 30 іс-шарадан тұрады. Олар:
- тауар өндірісі;
- қызметтер өндірісі;
- фискалдық әкімшілендіруді жетілдіру;
- заңсыз әрекетке қарсы тұру.
Сауда саласындағы «сұр» импорт көлемін азайтуға ерекше назар аударылып отыр. Өйткені одан нарыққа адал жолмен қатысатындар зардап шегіп жатыр. Сауда және интеграция министрлігіне бизнес-қоғамдастықпен бірлесіп, «сұр» жолмен көптеп әкелінетін тауарлар номенклатурасын айқындау, Мемлекеттік кірістер комитетімен бірлесіп, өркениетті нарықты қорғау шараларын әзірлеу тапсырылды.
Жоспарды жүзеге асыруда цифрлық шешімдер мен жасанды интеллект құралдары маңызды рөлге ие болады. Іс-шаралардың орындалуын бақылау мен мониторинг жасау нақты әсерді бағалай отырып, Smart Data Finance АЖ-ның цифрлық платформасы арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Барлық ағымдағы шараларды жүзеге асыру тиісті салалардағы салық түсімінің өсуін қосқанда, цифрландыруға, ЖИ-модельдерге, өлшенетін KPI-ға баса назар аудара отырып, бірлескен жол карталары мен жұмыс топтары шеңберінде жүргізіледі.
Кешенді жоспардың жобасы мақұлданды. Белгіленген рәсімдер жасалғаннан кейін Үкімет оны одан әрі жүзеге асыру үшін қабылдайды.
Айта кетейік, Өнеркәсіп министрлігі тауарларды таңбалау арқылы көлеңкелі экономикамен күреспек.