ҰҚШҰ-ның Бас хатшысы тағайындалды
АСТАНА.KAZINFORM — ҰҚШҰ Бас хатшысы қызметіне қазіргі уақытта ұйымның орынбасары болып істеп жүрген Қырғызстан өкілі Таалатбек Масадиков тағайындалатын болды. Бұл туралы РИА Новости агенттігі Ресей Федерациясы президентінің көмекшісі Юрий Ушаковқа сілтеме жасап хабарлады, деп жазды Арменпресс.
Таалатбек Масадиков қызметіне 2026 жылғы 1 қаңтардан кіріседі.
— Қазір шешім қабылданды: Қырғызстан өкілі және қазіргі уақытта ҰҚШҰ Бас хатшысының орынбасары болып істейтін Масадиков ұйымның Бас хатшысы қызметін атқарады, — деді Ушаков.
Сонымен қатар, ол Армения 27 қарашада Қырғызстанда өтетін ОДКБ саммитіне қатыспайтынын айтты. Дегенмен, Ереван саммитте келісілген құжаттарды қабылдауға қарсы емес екенін білдірді.
2024 жылғы ақпанда Армения Премьер-министрі Никол Пашинян елінің ҰҚШҰ-ға мүшелігін тоқтатқанын мәлімдеген еді. Сол күннен бастап Армения ҰҚШҰ шеңберінде ұйымдастырылған іс-шараларға қатыспайды және мүшелік жарналарды төлемейді.
Еске сала кетейік, бұған дейін Бішкекте Қырғызстанның төрағалығымен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің келесі сессиясы өтетінін жазған едік.