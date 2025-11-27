11:23, 27 Қараша 2025 | GMT +5
ҰҚШҰ саммитіне қатысушылар бірге суретке түсті
АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда ҰҚШҰ саммитіне қатысушылардың суретін жариялады.
Еске сала кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін «Ынтымак Ордо» резиденциясына барды.
Мемлекет басшысын Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров күтіп алды.
Бүгін, 27 қарашада Бішкекте Қырғызстанның төрағалығымен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің келесі сессиясы өтеді.