Ұландық сарбаздар асхана тағамын электронды жүйе арқылы бағалайды
АСТАНА. KAZINFORM — Аппараттық-бағдарламалық кешен қазіргі уақытта пилоттық режимде Ұлттық ұланның 5573 әскери бөлімінде іске қосылған, деп хабарлайды ҚР ІІМ Ұлттық ұланының баспасөз қызметі.
Ұлттық ұланда сарбаздарды сапалы тамақтандыру жүйесін жетілдіру мәселесіне арналған дөңгелек үстел өтті. Жиында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың цифрландыру жөніндегі тапсырмаларын орындау аясында құқықтық тәртіп әскерінде қолға алынған жаңа пилоттық жоба таныстырылды.
Бұл жоба сарбаздардың күнделікті тамақтану сапасын арттыруға, азық-түлік қауіпсіздігін күшейтуге, асхана жұмысының ашықтығын қамтамасыз етуге және адам факторынан туындайтын тәуекелдерді азайтуға бағытталған.
Дөңгелек үстелге арнайы қатысқан ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары — Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы Аңсаған Балтабеков әскери қызметшілерді сапалы тамақтандыру Ұлттық ұлан қызметінің маңызды бағыттарының бірі екенін атап өтті. Ол жиын барысында әскердегі азық-түлікпен қамту жағдайы, асханаларды тексеру нәтижелері және өзекті мәселелер талқыланатынын айтты.
Аппараттық-бағдарламалық кешен қазіргі уақытта пилоттық режимде Ұлттық ұланның 5573 әскери бөлімінде іске қосылған. Жобаның басты ерекшелігі — сарбаздарға асханадағы тағам сапасын электронды жүйе арқылы жедел бағалауға мүмкіндік беруі. Арнайы панель арқылы берілген бағалар бірден азық-түлік жеткізуші мен басшылыққа ұсынылады.
Биылғы тамыз айына дейін жүйенің тиімділігі сараланып, оның нәтижесіне қарай өзге бөлімдерге енгізу мүмкіндігі қарастырылмақ.
— Бұл жүйе бізге өз пікірімізді еркін айтуға мүмкіндік береді. Қандай тағам ұнады, қайсысы ұнамады — бәрін бірден бағалай аламыз. Соның арқасында асханадағы тамақ сапасы да жақсарып келеді, — деді 5573 әскери бөлімінің сарбазы кіші сержант Нұралы Жазит.
Жиында сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігін сақтау, санитарлық талаптарды күшейту, азық-түлік жеткізушілер жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету және бюджет қаражатын тиімді пайдалану мәселелері қаралды.
Айта кетейік, бүгінде 7 мыңнан астам ұландық еліміздің 21 қаласында қоғамдық тәртіпті күзетеді. Сондай-ақ 2 мыңнан аса сарбаз мемлекеттік маңызы бар нысандар мен ҚАЖ мекемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жүр.
Осыдан бұрын Ұлттық ұлан сарбазы 100-ге жуық күйді жатқа білетінін жазғанбыз.