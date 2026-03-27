Тренд:
    12:19, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ұландық сарбаздар асхана тағамын электронды жүйе арқылы бағалайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Аппараттық-бағдарламалық кешен қазіргі уақытта пилоттық режимде Ұлттық ұланның 5573 әскери бөлімінде іске қосылған, деп хабарлайды ҚР ІІМ Ұлттық ұланының баспасөз қызметі.

    Ұландық сарбаздар асхана тағамын электронды жүйе арқылы бағалайды
    Фото: Ұлттық ұлан

    Ұлттық ұланда сарбаздарды сапалы тамақтандыру жүйесін жетілдіру мәселесіне арналған дөңгелек үстел өтті. Жиында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың цифрландыру жөніндегі тапсырмаларын орындау аясында құқықтық тәртіп әскерінде қолға алынған жаңа пилоттық жоба таныстырылды.

    Бұл жоба сарбаздардың күнделікті тамақтану сапасын арттыруға, азық-түлік қауіпсіздігін күшейтуге, асхана жұмысының ашықтығын қамтамасыз етуге және адам факторынан туындайтын тәуекелдерді азайтуға бағытталған.

    Дөңгелек үстелге арнайы қатысқан ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары — Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы Аңсаған Балтабеков әскери қызметшілерді сапалы тамақтандыру Ұлттық ұлан қызметінің маңызды бағыттарының бірі екенін атап өтті. Ол жиын барысында әскердегі азық-түлікпен қамту жағдайы, асханаларды тексеру нәтижелері және өзекті мәселелер талқыланатынын айтты.

    Аппараттық-бағдарламалық кешен қазіргі уақытта пилоттық режимде Ұлттық ұланның 5573 әскери бөлімінде іске қосылған. Жобаның басты ерекшелігі — сарбаздарға асханадағы тағам сапасын электронды жүйе арқылы жедел бағалауға мүмкіндік беруі. Арнайы панель арқылы берілген бағалар бірден азық-түлік жеткізуші мен басшылыққа ұсынылады.

    Биылғы тамыз айына дейін жүйенің тиімділігі сараланып, оның нәтижесіне қарай өзге бөлімдерге енгізу мүмкіндігі қарастырылмақ.

    — Бұл жүйе бізге өз пікірімізді еркін айтуға мүмкіндік береді. Қандай тағам ұнады, қайсысы ұнамады — бәрін бірден бағалай аламыз. Соның арқасында асханадағы тамақ сапасы да жақсарып келеді, — деді 5573 әскери бөлімінің сарбазы кіші сержант Нұралы Жазит.

    Жиында сондай-ақ азық-түлік қауіпсіздігін сақтау, санитарлық талаптарды күшейту, азық-түлік жеткізушілер жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету және бюджет қаражатын тиімді пайдалану мәселелері қаралды.

    Айта кетейік, бүгінде 7 мыңнан астам ұландық еліміздің 21 қаласында қоғамдық тәртіпті күзетеді. Сондай-ақ 2 мыңнан аса сарбаз мемлекеттік маңызы бар нысандар мен ҚАЖ мекемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жүр.

    Осыдан бұрын Ұлттық ұлан сарбазы 100-ге жуық күйді жатқа білетінін жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
