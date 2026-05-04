    Ұлыбритания әскери-теңіз күштері БАӘ жағалауында танкерге оқ атылғанын хабарлады

    АСТАНА. KAZINFORM — Біріккен Араб Әмірліктері жағалауындағы Ормуз бұғазында танкер белгісіз снарядтармен соққыға ұшырады. Бұл туралы Корольдік әскери-теңіз күштерінің Теңіз сауда операциялары орталығы хабарлады, деп жазды ТАСС

    — UKMTO Біріккен Араб Әмірліктерінің Фуджейра қаласынан солтүстікке қарай 78 теңіз милінде (125,9 км — ТАСС) оқиға туралы хабар алды. Танкерге шығу тегі белгісіз снарядтармен шабуыл жасалды, — делінген орталық хабарламасында. 

    Сондай-ақ ақпаратта кеме экипажы қауіпсіз екені және оқиғаның салдарынан қоршаған ортаға ешқандай зиян келмегені атап өтілді.

    Айта кетейік, АҚШ Ормуз бұғазында кеме қатынасын қамтамасыз ету үшін коалиция құруды ұсынды.

    Динара Маханова
