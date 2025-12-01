Ұлыбритания Erasmus+ бағдарламасына қайта оралады
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Еуропарламент Еуроодақ пен Ұлыбритания арасындағы Erasmus+ бағдарламасы бойынша келісімді құптады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
– Ұлыбританияның 2027 жылдан бастап Erasmus+ бағдарламасына қатысуы туралы келіссөздердің сәтті нәтижесі өте маңызды оқиға, - деп атап өтті Еуропарламенттің жетекші депутаттары.
2027 жылдан бастап Еуропалық Одақ пен Ұлыбританияның жастары Erasmus+ бағдарламасының пайдасын тағы да пайдалана алады. Оған оқушылар, студенттер, тыңдаушылар, мұғалімдер және білім, жастар және спорт саласындағы қызметкерлер кіреді.
Бағдарлама оқу, тағылымдамадан өту және жұмысқа орналасу, соның ішінде жетекші еуропалық компанияларда және әлемдік деңгейдегі Ұлыбритания университеттерінде тағылымдамадан өту, Erasmus+ позициясын білім берудегі еуропалық ынтымақтастықтың іргетасы ретінде нығайтуға мүмкіндік береді.
– Erasmus+ бағдарламасы ЕО үшін үлкен жетістік және еуропалық бірліктің ең айқын көрінісі. Биылғы ең басты жетістік Ұлыбританияның екі одақ арасындағы тарихи келісімнің бөлігі ретінде бағдарламаға қайта оралуы болды. Бұл қадам континенттегі өзара тиімді серіктестік пен саяси одақты айтарлықтай нығайтады, oл поляризация заманында өте қажет. Біз британиялық студенттерді университеттерімізде, мектептерімізде және кәсіптік оқу орталықтарында қарсы алуды асыға күтеміз және мұның дереу жүзеге асырылуын қамтамасыз ету үшін барлық серіктеспен тығыз жұмыс істейміз, - деді Еуропарламенттің Мәдениет және білім комитетінің төрағасы Нела Риэл.
Еуропалық Парламенттің 2028-2034 жылдарға арналған Erasmus+ бағдарламасы бойынша баяндамашысы Богдан Здроевски де (EPP, Польша) пікір білдірді.
– Ұлыбританияның 2027 жылдан бастап Erasmus+ бағдарламасы – Еуропадағы ең танымал студенттік бағдарламасы бойынша ынтымақтастықты қалпына келтіру туралы шешімі Рождество қарсаңындағы өте жақсы жаңалық. Brexit-тен кейін Ұлыбританияны Erasmus+ бағдарламасында қалдыруға көптеген әрекет жасалды. Өкінішке қарай, нәтиже болмады және бұл әсіресе жас ұрпақ үшін ауыр болды. Бүгінде екі тарап Ұлыбританияның қатысуымен ашық, білім беруге бағытталған Еуропаға қайта оралу мүмкіндігін құптайды. Бұл континенттегі елдер жастарды оқытудағы ынтымақтастықтың құндылығын мойындайтынын көрсететін өте қиын уақытта өте маңызды және оң сигнал береді, - деді ол.
Айта кетейік, Erasmus+ – Еуропадағы танымал студент алмасу бағдарламасы және ЕО қаржыландыратын ең табысты бағдарламалардың бірі.
