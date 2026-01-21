Ұлыбритания ҚХР-дың Лондондағы даулы мега-елшілігінің құрылысын мақұлдады
АСТАНА.KAZINFORM - Бірнеше айлық талқылаулардан кейін оның тыңшылық база ретінде пайдаланылуы мүмкін деген алаңдаушылыққа қарамастан Ұлыбритания үкіметі Қытайдың Лондонның орталығында жаңа елшілік салу жоспарын мақұлдады, деп хабарлайды Kazinform.
Лондондағы бірнеше ресми қытайлық ғимараттардың орнына салынатын шамамен 20 000 шаршы метрлік ғимарат Еуропадағы ең ірі Қытай елшілігі болады деп жоспарланған.
Алайда, 2018 жылы Қытай үкіметі Лондон мұнарасының жанындағы бұрынғы Корольдік монета сарайының орнын 225 миллион фунт стерлингке сатып алғаннан бері құрылыс жоспары дау-дамай мен наразылықтарға ұласып келді.
Euronews арнасының хабарлауынша, сыншылар елшілік ғимараты тыңшылық базасы ретінде пайдаланылуы мүмкін деп ескертеді, себебі үлкен нысан Лондонның екі негізгі қаржы ауданы арасында құпия қаржылық ақпарат беретін жер асты талшықты-оптикалық кабельдеріне тым жақын орналасқан.
Ал, Тұрғын үй департаменті бұл жерді елшілік үшін пайдалану кабельдердің тұтастығына немесе қауіпсіздігіне қандай да бір жолмен нұқсан келтіреді деп сенуге ешқандай негіз жоқ деп мәлімдеді.
Ұлыбританияның жергілікті өзін-өзі басқару министрі Стив Рид бірқатар кідірістер мен заңды даулардан кейін ғимараттың құрылыс жоспарын ресми түрде бекітті.
- Бұл шешімге келу кезінде барлық маңызды мәселелер ескерілді, - делінген Ұлыбритания үкіметінің мәлімдемесінде.
Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер үкіметі соңғы айларда Қытайдың тыңшылығы мен саяси араласуы туралы бірнеше іс жаңа елшілік ғимаратына қатысты алаңдаушылықты күшейткеннен кейін шешімді бірнеше рет кейінге қалдырды.
Құрылысты бекіту туралы шешім Кир Стармердің осы жылдың басында Бейжіңге сапары жоспарланған кезде қабылданды. Стармер 2018 жылдан бері Қытайға сапар шеккен алғашқы Ұлыбритания премьер-министрі.
Біз бұған дейін Ұлыбританияның Қытаймен қарым-қатынаста жаңа деңгейне шығудың жолын іздеп жатқанын хабарлаған едік.