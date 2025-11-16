Ұлыбританияда босқын мәртебесін беру саясатын қатаңдатуды жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрі Шабана Махмудтың мәлімдеуінше, бұдан былай босқын мәртебесі қазіргі бес жыл орнына тек 30 айға беріледі. Бұл туралы DW хабарлады.
Бұл қорғау мерзімі үнемі қайта қаралып отырады, ал босқындар өз елі қауіпсіз деп танылған сәтте оралулары тиіс болады. Сонымен қатар, кейбір босқындарға заңдық түрде көрсетілетін қолдау тұрғын үй және апта сайынғы төлемдер жойылады. Мұндай көмек биліктің шешімі бойынша беріледі. Егер босқындар қылмыс жасаса, тоқтатылуы мүмкін.
Махмуд Ұлыбритания «қатерден құтылатындарды ашық қарсы алу дәстүріне мақтанады» деп атап өтті, бірақ «осындай жомарттық заңсыз мигранттарды тартады» деді. Ішкі істер министрі адамдар қауіпсіз елдер арқылы Еуропаны кесіп өтіп, содан кейін Ла-Манш арқылы Ұлыбританияға жететінін көрсетті.
BBC хабарлағандай, Ұлыбританияда босқын мәртебесін алған адамдарға тұрақты тұруға өтініш беруге 20 жыл күту қажет болады. Махмуд бұл туралы 17 қарашада жариялайтыны жоспарланып отыр.
Сонымен қатар, 100-ден астам британдық ұйым Шабана Махмудқа «қылмыскерді іздеуді тоқтатуды» сұрап, қабылданатын шаралардың «тек зиян тигізетінін» мәлімдеді. Ұлыбритания босқындар кеңесі мигранттар Ұлыбританияға босқын мәртебесін іздегендіктен емес, отбасы байланысы немесе тіл білетіндіктен келетінін атап өтті.
2025 жылдың наурыз айына дейінгі соңғы 12 айда Ұлыбританияға босқын мәртебесін алу үшін 109 343 адам өтініш берген, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 17%-ға көп. Үкімет қоғамның қатты қысымымен бетпе-бет тұр. Хабарларға қарағанда, Лондон үшін үлгі Дания болды, ол жақында өзінің миграциялық саясатын да қатаңдатты.
