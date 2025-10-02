Ұлыбританияда велосипед ұрлығы енді қылмыс болып саналмайды
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа ережелер теміржол станциялары жанында болатын велосипед ұрлықтарының көпшілігін назардан тыс қалдырады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ұлыбританиялық қала маңы тұрғындары күнделікті пойыз бен метро арқылы жұмысқа барып, станцияларда велосипедтерін арнайы тұрақтарға қалдырады. Дегенмен, енді олардың мүлкін сақтау қауіпсіздігіне сенім азайды.
Ұлыбританиялық транспорт полициясы ұсақ қылмыстарды тергеу тәсілін өзгертетін жаңа ережелер енгізді. Енді теміржол станциялары жанындағы велосипед ұрлықтары, егер көлік екі сағаттан артық қараусыз қалдырылған болса, қарастырылмайды, деп хабарлайды «BBC».
Бұл дегеніміз, мұндай жағдайлардың көпшілігі назардан тыс қалады және бейнебақылау жазбалары тексерілмейді. Сыншылар бұл саясат велосипед тұрақтарын қауіпті етіп, велосипед ұрлығын қылмыс санатынан шығарып тастайтынын айтады.
Ережеде ұрланған велосипедтің құнына да ерекше назар аударылған: егер оның құны 200 фунт стерлингтен (шамамен 150 мың теңге) аз болса, полиция арызды мүлдем қабылдамайды.
Ведомство бұл өзгерістер ресурстардың жетіспеушілігімен байланысты екенін түсіндіреді: ұсақ істерге және камера жазбаларын қарауға аз уақыт жұмсалса, патрульдеу мен ірі қылмыстарды тергеуге көбірек мүмкіндік пайда болады.
Жаңа тәртіп басқа жағдайларға да қатысты. Мысалы, пойыздардағы ұрлықтар тек жолаушы нақты вагон нөмірін көрсеткен жағдайда ғана тергеледі. Ал екі сағаттан артық қараусыз қалған автокөліктер де полиция назарынан тыс қалады.
Бұған дейін Ұлыбританияда ұрлық пен тонау өршіді. Лондонды ұялы телефон ұрлығы көп болатын ресми емес астана деп атайды, ал ел әлемде ең қымбат сағаттардың ұрлығының үштен бір бөлігіне ие. Тек бөлшек сауда дүкендері өткен жылы шамамен 2,8 миллиард доллар көлемінде шығынға ұшырады.
Осыдан бұрын Ұлыбританияда биткоиндерді жылыстады деген күдікке ілінген 47 жастағы қытайлық Чжимиин Цянь тарихтағы ең ірі алаяқтық тергеуінің бөлігі аясында өз кінәсін мойындағаны хабарланды.