Ұлыбританиядағы қазақ ғалымдары: тәжірибе, зерттеулер және ынтықмақтастық
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгінде Ұлыбританияның жетекші университеттерінде оннан астам қазақстандық ғалым еңбек етумен қатар отандық ғылыммен де тығыз байланыс сақтап отыр. Әлемдік академиялық орта бөлшегіне айналған олар халықаралық танымалдыққа ие болып, Қазақстанға жаңа білім, идея және тәжірибемен оралады. Ғылымның географияға тәуелді болмай қалғаны туралы Kazinform агенттігінің меншікті тілшісінің материалынан оқыңыздар.
Виталий Хуторянский: зертхана елдерді тоғыстырғанда
Бүгінде дәрілік формалар ғылымының профессоры атанған Виталий Хуторянский Ұлыбританиядағы Рединг университетінің жетекші зерттеушілерінің бірі әрі қазақстандық докторанттар үшін ең сұранысқа ие шетелдік ғылыми тәлімгерлердің қатарында. Оның зертханалары — тек жаңашыл тәжірибелер жүргізілетін кеңістік ғана емес, сонымен қатар Қазақстаннан келген ондаған жас ғалым үшін британ ғылымының байыпты әлеміне апаратын өзіндік көпір іспетті.
— Шамасы, Қазақстанның әрбір ірі университетінде менің бұрынғы немесе қазіргі шәкірттерім бар-ау. Қазақстанмен жұмысым өте белсенді жүріп жатыр, ғалымдар үнемі келіп тұрады. Жиырма жыл ішінде Қазақстаннан шамамен 50 докторант пен тәлімгер қабылдадым, — дейді ол.
Қазіргі уақытта профессорға үш зертхана бекітілген. Ал оның командасының жұмыстары әлдеқашан Ұлыбританиядан тыс тарап кеткен.
Хуторянский зертханаларында жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін бүгінде фармацевтикалық компаниялар, агрохимиялық корпорациялар, тіс пастасын және тамақ өнеркәсібіне арналған ингредиенттерді өндірушілер пайдаланып отыр. Бұл жұмыстар қолданбалы, бірақ аса маңызды сұрақтарға жауап береді: дәрі шырышты қабықта қанша уақыт сақталады, паста ауыз қуысында қанша уақыт тұрады, жаңбыр кезінде пестицидтерге не болады және неге көз тамшыларындағы белсенді заттың бес пайызынан азы ғана көзде қалады.
Жобалардың бір бөлігі Қазақстан ғалымдармен бірлесіп жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, ҚазҰУ кафедра меңгерушісімен бірге синтезделген нанореагенттің бірі бүгінде АҚШ-та коммерциялық түрде сатылып жатыр. Бұл заттың 25 миллиграмы 200 доллар тұрады.
Оның жұмысының тағы бір маңызды бағыты — ғылымдағы этикалық тәсілдерді дамыту. Хуторянский командасы жануар тіндерін имитациялайтын материалдар жасады. Бұл дәрілерді бастапқы сынақ кезеңдерінде тірі ағзаларға тәжірибе жасаудан бас тартуға мүмкіндік берді. Бұл шешімдер әлемнің түкпір-түкпірінде енгізіліп жатыр, ал профессордың өзі осы бағыттың ізашарына айналды.
Тағы бір түбегейлі жаңалық — жалпақ құрттар, яғни планариялар, дәрілік препараттарға адам жасушаларына ұқсас реакция беретіні анықталды. Бұл препараттарды сынау кезінде егеуқұйрықтар, тышқандар мен қояндарды барынша қарапайым ағзалармен алмастыруға жол ашты: тері ауруларына қарсы құралдардан бастап эпилепсия мен психикалық бұзылыстарды емдеуге дейін.
Салтанат Жәненова: ғылым мемлекеттік шешімдерге қалай әсер ете алады
Егер Виталий Хуторянскийдің үлесі негізінен қолданбалы әзірлемелерге бағытталса, Бристоль университеті Саяси зерттеулер мектебінің докторы Салтанат Жәненова — ғылыми идеялар нақты басқарушылық шешімдерге айналатын академиялық ортаның өкілі.
Оның зерттеулерінің басты назарында — Орталық Азия елдеріндегі мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет реформалары, сондай-ақ мінез-құлыққа негізделген мемлекеттік саясат. Бұл — мемлекеттік басқару, әлеуметтану, мінез-құлық экономикасы мен психология тоғысындағы пәнаралық тәсіл. Ол азаматтарды таңдау еркіндігін сақтай отырып, әлеуметтік тұрғыдан пайдалы әрекеттерге жетелейді. Практикалық мысалдар қатарында — жеке денсаулыққа қамқорлық жасауға, су мен электр энергиясын жауапкершілікпен тұтынуға ынталандыру, сондай-ақ отандық тауарларды таңдауда «экономикалық патриотизмді» қолдау бар.
Оның кәсіби өмірбаянындағы ерекше кезең — 2025 жылдың маусымында Назарбаев Университеті жанындағы Ұлттық аналитикалық орталық базасында Мемлекеттік басқару және мінез-құлыққа негізделген мемлекеттік саясат орталығын іске қосу. Орталықты құру идеясы Жәненоваға тиесілі. Ал негізгі серіктес ретінде мінез-құлық талдауы саласындағы жетекші британдық консалтингтік компания — Behavioral Insights Team болды.
Орталықтың жұмысы мемлекеттік басқару мәселелері бойынша ғылыми-қолданбалы зерттеулер жүргізуді, мінез-құлық құралдарын сынақтан өткізуді және саясатты қалыптастыратын тұлғаларға ұсыныстар әзірлеуді қамтиды. Бұл — мемлекеттік шешімдер ғылыми деректер мен кәсіби талдауға сүйене отырып қабылданатын британдық тәсілді енгізу.
— Орталығымыз зерттеушілер, практиктер және мемлекеттік аппарат өкілдері арасындағы ашық диалог үшін тәуелсіз алаң ұсынады. Мемлекеттік басқару саласындағы ғалымның міндеті — күрделі сұрақтардан қашпау, керісінше оларды көтеру, проблемалы тұстарды көрсету және мүмкін шешімдерді ұсыну, — деп атап өтеді доктор Жәненова.
Дана Мыңбаева: әлемдік ғылыми алаңдарға қалай шығуға болады
Лондондағы Корольдік колледждің адами капиталды дамыту жөніндегі профессоры Дана Мыңбаева соңғы жылдары өз тәжірибесі мен білімі қазақстандық зерттеушілерге қалай пайдалы бола алатыны туралы жиі ойланады.
Профессор Мыңбаеваның ғылыми қызығушылығы стратегия, қызметкерлерді басқару және компаниялар мен мемлекеттік сектордағы көшбасшылықтың тоғысында жатыр. Оның сараптамасы университет аудиторияларымен шектелмейді: ол арнайы бағдарламалар аясында Ұлыбританияның Ұлттық денсаулық сақтау қызметінің, мемлекеттік ведомстволардың және трансұлттық корпорациялардың басшыларын оқытады. Сонымен қатар, академиялық идеяларды практикалық тілге аудара отырып, басқарушыларға арналған кітаптар жазады.
Соңғы уақытта Дана Мыңбаева Қазақстан мен өңірдегі зерттеушілік қауымдастықты дамытуға бағытталған жұмысқа белсенді араласуда. Қазіргі таңда ол менеджмент және ұйымдар саласындағы америкалық Ғалымдар қауымдастығы — Academy of Management ұйымының Орталық Азия мен Кавказдағы елшісі, сондай-ақ осы саладағы ең беделді ғылыми журналдардың бірі — Academy of Management Review басылымының редакторы.
Мамыр айының соңында оның бастамасымен Academy of Management басшылығы Алматыға келеді. Екі күндік конференция Қазақстан мен көршілес елдердің зерттеушілеріне жетекші академиялық журналдарға мақала дайындау жолдарын үйретуге арналады. Бұл журналдарға ұсынылған жұмыстардың тек шамамен бес пайызы ғана жарияланады.
Мыңбаеваның айтуынша, бүгінде жетекші журналдарда Қазақстан мен Орталық Азия елдері туралы мақалалар жарияланып жүр. Аймақ бай әрі бірегей эмпирикалық материал ұсынады. Алайда бұл жұмыстардың авторлары көбіне шетелдік зерттеушілер болып келеді.
— Мәселе деректерде емес, әдістеме мен материалды ұсыну тәсілінде, — дейді профессор.
Ол дәл осы алшақтықты азайтуға тырысады.
— Контекст қызықты, деректер мықты, үдерістер бірегей. Көбіне академиялық жазу дағдылары мен жұмысты халықаралық ғылыми пікірталаста дұрыс позициялау жетіспейді, — дейді ол.
Жолдың басында тұрғандарға кеңес
Ғалымдардың жас буыны туралы әңгіме қозғалғанда, осы мақаланың әрбір кейіпкері өз кеңесін айтады. Олар әртүрлі болғанымен, негізгі ой бір: ғылымда тез әрі жеңіл жол болмайды.
— Ғылымда қысқа қашықтық жоқ. Егер мақсат таңдасаң — онда жолдан тайма. Мен әрдайым ғалым болғым келетінін білдім. Ақша үшін де, атақ үшін де емес, — дейді Виталий Хуторянский.
Салтанат Жәненова мемлекеттік басқару мен саясат саласында академиялық теория үшін ғана емес, қоғам үшін де маңызды тақырыптарды таңдаудың аса маңызды екенін атап өтеді.
— Ғылым күрделі мәселелерден қашпауға, керісінше оларды түсінуге көмектесуі керек. Қиындықтар сөзсіз болады, ғалымдар мен мемлекеттік қызметшілердің көзқарастары мүлде бөлек болуы мүмкін. Бірақ қолды төмен түсіруге болмайды. Сын-қатерлер мен контекст күрделілігіне қарамастан алға жылжу — ең дұрыс стратегия, — деп атап өтеді доктор Жәненова.
Дана Мыңбаеваның кеңесі қатаң әрі барынша прагматикалық: академиялық мансапта байланыстар мен лауазымдар емес, жарияланымдар шешуші рөл атқарады. Дәл осы мақалалар «шыны төбелерден», саяси ойындар мен жабық есіктерден өтуге көмектеседі.
— Авторлардың 95 пайызына дейін үздік журналдарда бас тарту алады. Бұл сәтсіздік емес, қалыпты жұмыс үдерісі. Қателіктерден сабақ алып, бас тартуды соңғы нүкте емес, алға жылжудың бір бөлігі ретінде қабылдау маңызды, — дейді профессор.
Айта кетелік «Болашақ» бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдамаларға іріктеу қалай өзгеретіні туралы жазған едік.