Ұлыбританияның болашақ премьер-министрі үкіметінің басым бағыттарын атады
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлыбританияның болашақ премьер-министрі Энди Бернэм қызметіне кірісер алдында үкіметінің негізгі саяси басымдықтарын жариялады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Лондондағы меншікті тілшісі.
Жұма күні Лондонда өткен Лейбористер партиясының арнайы конференциясында Энди Бернэм партияның жаңа көшбасшысы ретінде ресми түрде бекітілді. Ол бұл қызметке ұсынылған жалғыз кандидат болды және депутаттардың, кәсіподақтардың, сондай-ақ жергілікті партия ұйымдарының кең қолдауына ие болды.
Алғашқы бағдарламалық сөзінде Бернэм біріктіруші саяси бағыт арқылы «Ұлыбританиядағы жаңа оңшыл күштерді жеңуге» ниетті екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, елге жаңа саясат қажет, ал Лейбористер партиясы үшін қазіргі кезең — өзгерудің соңғы мүмкіндігі. Бұл мақсатқа тек бірлескен күш-жігер арқылы ғана қол жеткізуге болатынын айтты.
Сонымен қатар Бернэм өзінен бұрынғы партия жетекшісі Кир Стармердің еңбегіне жоғары баға беріп, партияны билікке қайта әкелгені үшін алғыс білдірді. Оның сөзінше, Стармердің басшылығымен лейбористер ғасырдағы ең ауыр жеңілістен кейінгі ең ірі жеңістердің біріне қол жеткізді.
Соған қарамастан, жаңа көшбасшы партия тарихының жаңа кезеңін бастауды көздейтінін жеткізді. Ол Лейбористер партиясы ішкі келіспеушіліктерді артта қалдырып, нақты практикалық шешімдерге басымдық беретінін және ел алдында тұрған ұзақмерзімді сын-қатерлерді еңсеру үшін басқа саяси күштермен ынтымақтастыққа ашық болатынын айтты.
Бернэмнің айтуынша, оның болашақ үкіметі саясат ұзақ уақыт бойы назардан тыс қалдырған маңызды мәселелерді батыл шешуге және белгіленген бағыттан айнымауға ниетті.
Жаңа көшбасшы толық бағдарламасын әлі жариялаған жоқ. Дегенмен ол үш негізгі басымдықты атады:
өкілеттіктердің бір бөлігін орталық үкіметтен өңірлерге беру;
бизнесті қолдау;
әлеуметтік және муниципалдық тұрғын үй құрылысын ұлғайту.
Манчестер қаласының мэрі ретінде ұзақ жылдар қызмет еткені үшін айтылған сынға жауап берген Бернэм өзін тек Англияның солтүстігінің ғана емес, елдің барлық өңірінің — солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс, сондай-ақ Шотландия, Уэльс және Солтүстік Ирландия тұрғындарының премьер-министрі болуға ниетті екенін айтты.
Бернэмнің дүйсенбі күні ресми түрде премьер-министр қызметіне кірісуі күтілуде. Бұған дейін Кир Стармер Букингем сарайына барып, билікті тапсыру рәсімін бастайды. Осыдан кейін жаңа үкімет басшысы Даунинг-стриттегі резиденция алдында халыққа үндеу жасап, күннің екінші жартысында министрлер кабинетінің құрамын жариялайды.
Еске салайық, бұған дейін Ұлыбританияның премьер-министрі Кир Стармер өзі жетекшілік еткен Лейбористер партиясының муниципалдық сайлаудағы әлсіз нәтижелерінен кейін қызметінен кететінін мәлімдеген болатын.