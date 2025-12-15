Ұлыбританияның тұрғын үй нарығы: сұраныс баяулап, баға төмендеп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлыбритания бойынша тұрғын үй бағалары 6 желтоқсанға дейінгі соңғы төрт аптада қайтадан төмендеді; салыққа қатысты алып-қашпа әңгімелер мен сұраныстың баяулауы аясында жылдық есепте жылжымайтын мүлік құны арзандаған, деп хабарлайды Еuronews.
Ұлыбританияда тұрғын үй бағалары екінші ай қатарынан төмендеді. Бұған нарықта баспананың көптігі, жаңа салық салу схемасы және қарашада қабылданған мемлекеттік бюджетке байланысты белгісіздік қысым жасап отыр.
Rightmove деректеріне сәйкес, Ұлыбритания бойынша сатылымға жаңадан шығарылған үйлердің орташа сұралған бағасы 6 желтоқсанға дейінгі төрт аптада 1,8%-ға төмендеп, £358 138 (€407 972) болды. Бұған дейін қарашада да бағалар тағы 1,8%-ға төмендеп, £364 833 (€415 599) деңгейіне түскен еді. Rightmove — Ұлыбритания тұрғындары сатып алу немесе жалға алу үшін баспана іздейтін онлайн-платформа.
Желтоқсан айындағы бұл әдеттегіден күшті төмендеу жылдық есепте бағалардың 0,6%-ға арзандағанын білдіреді, бұл £2 059 (€2 345) мөлшеріндегі құлдырауға тең.
— Бағаның неғұрлым қалыпты өсуі сатып алушылар үшін қолжетімділікті сақтап, жыл басындағы белсенділікті арттырды, тіпті Англияда сәуір айында гербтік алымды төлеу мерзімі аяқталғаннан кейін де, — деп түсіндірді Rightmove компаниясының жылжымайтын мүлік жөніндегі сарапшысы Коллин Бабкок.
Жылжымайтын мүлік мәмілелері кезінде алынатын гербтік алым (Stamp Duty Land Tax, SDLT) — Англия мен Солтүстік Ирландияда белгілі бір шектен жоғары құны бар жылжымайтын мүлік немесе жер сатып алынғанда төленетін салық; оны сатып алғаннан кейін 14 күн ішінде төлеу қажет. Гербтік алым мөлшерлемелері әдетте наурыз айының соңында өзгертіледі.
— 2025 жылдың екінші жартысында қарашадағы бюджетте мүлікке салынатын салықтарға ықтимал өзгерістер туралы қауесеттерге байланысты белгісіздік күшейе түсті. Мұндай әңгімелер тамыз айында-ақ пайда бола бастаған еді. Бұл бағалар мен нарықтағы белсенділікке әсер етті, себебі сатушылар қобалжып отырған сатып алушыларды тартуға тырысты, — деп қосты Бабкок.
Қарашадағы бюджет бекітілгенге дейін мүлік салығының өсуін күту нарықтағы белсенділіктің бәсеңдеуіне және бағалардың тежелуіне ықпал етті.
2025 жылдың бірінші жартысында нарыққа шыққан жаңа сатушылар саны 2024 жылдың бірінші жартысымен салыстырғанда 9%-ға жоғары болды, алайда осы жылдың екінші жартысында бұл көрсеткіш 2024 жылғы деңгейден 4%-ға төмендеді.
Сатып алушылар тарапынан сұраныс жылдың бірінші жартысында 2024 жылмен салыстырғанда 3%-ға жоғары болса, екінші жартысында 6%-ға төмен болды.
— Соған қарамастан, жалпы алғанда сатылымдар үшін жыл анағұрлым оң нәтиже көрсетті: келісілген мәмілелер саны 2024 жылмен салыстырғанда 3%-ға артты, — делінген Rightmove есебінде.
Бағаның төмендеуі алғаш рет тұрғын үй сатып алушыларға 2026 жылдың басында мәмілелерді рәсімдеуге көмектесуі мүмкін. Алайда келесі жылдың екінші жартысында бұл үрдіс өзгеруі ықтимал: Rightmove болжамынша, жаңа сатушылардың сұраныс бағасы 2%-ға өседі.
Қазіргі уақытта екі жылдық тіркелген ипотекалық несие бойынша орташа мөлшерлеме 4,33%, бұл бір жыл бұрынғы 5,08%-бен салыстырғанда төмен.
Бюджет Англияда құны 2 млн фунт стерлингтен жоғары тұрғын үйге арналған қымбат жылжымайтын мүлікке муниципалдық салыққа үстеме («сарай салығы») енгізді. Бұл норма 2028 жылдың сәуір айынан бастап күшіне енеді.
Үстеме £2 500 (€2 847) мөлшерінен басталып, құны 5 млн фунт стерлинг және одан жоғары нысандар үшін біртіндеп £7 500 (€8 543) деңгейіне дейін өседі.
— Нарықтық жағдайлар белсенділіктің артуын қолдап, экономикалық ахуал неғұрлым айқын бола түседі деп үміттенеміз. Осыған байланысты 2026 жылы баға өсімі үшін әлдеқайда жақсы жыл болады және жылдың басында белсенділік қарқынды жанданады деп болжап отырмыз, — деп түйіндеді Бабкок.
