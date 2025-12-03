KZ
    13:35, 03 Желтоқсан 2025

    Ұлытау облысы қандай азық-түлікпен өзін-өзі қамтып отыр

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — Ұлытау облысы әлеуметтік азық-түлік тауарларының 4 түрі бойынша өзін-өзі қамтамасыз етеді. Бұл туралы өңір әкімі Дастан Рыспеков есептік кездесуінде айтты. 

    Ұлытау облысы қандай азық-түлікпен өзін-өзі қамтып отыр
    Фото: ОКҚ

    Өңірді өз өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында Жезқазған қаласында жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасы және Жаңаарқа ауданында мал шаруашылығы кешені мен мал сою цехы іске қосылған.

    — Қазіргі таңда облыс әлеуметтік азық-түлік тауарларының 4 түрі (сиыр еті, ұн, нан, жұмыртқа) бойынша өзін-өзі қамтамасыз етеді. Келесі жылы қосымша екі тауар түрімен (картоп, құс еті) ішінара қамту жоспарланып отыр, — деді Дастан Рыспеков елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.

    Әкімнің айтуынша, биыл жалпы құны 17 млрд теңге болатын 10 жоба іске асырылып келеді, оның ішінде 8 млрд теңгеге 7 жоба биыл іске қосылады.

    «Ауыл Аманаты» жеңілдетілген 2,5% несиелеу бағдарламасы аясында биыл 700 млн теңгеге 100 жоба қаржыландырылды.

    — Жалпы облыс құрылғалы ауыл шаруашылығы саласына 8,5 млрд теңге инвестиция тартылды. Жыл басынан бастап бұл салаға 2,5 млрд теңге инвестиция құйылып, өткен жылғы сәйкесінше кезеңімен салыстырғанда 46 пайызға өсім көрсетті, — деді өңір басшысы.

    Айта кетейік, Ұлытау облысының бюджеті 30 млрд теңгеге артты.

    Бұған дейін Дастан Рыспеков Жезқазғанда ескі фабрика ғимараты кәсіпкерлерге берілетінін айтқан еді.

