    17:12, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Ұлытау облысында 1000-ға жуық ұжым «Таза Қазақстан» республикалық акциясында белсенділік танытты

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — Ұлытау облысында 13 қыркүйек пен 12 қазан аралығында қалалар мен елді мекендерді абаттандыру, санитарлық тазарту және көгалдандыруға арналған күзгі бірайлық жарияланды.

    Фото: Ұлытау облыстық әкімдігі

    Аталған бірайлық аясында бүгін жалпыоблыстық сенбілік ұйымдастырылды. «Таза Қазақстан» республикалық акциясына өңірден 976 ұжым қатысып, барлығы 7209 азамат тазалық жұмыстарына өз үлесін қосты.

    Фото: Ұлытау облыстық әкімдігі

    Тазалық іс-шарасына 105 арнайы техника жұмылдырылып, нәтижесінде 2200 тоннаға жуық қатты тұрмыстық қалдық шығарылды.

    Сонымен қатар, 433 гектар аумақ тұрмыстық қалдықтардан тазартылды әрі 1825 ағаш санитарлық қырқудан өтті.

    Фото: Ұлытау облыстық әкімдігі

    Бұл шара облыс елді мекендерінің тазалығы мен абаттандыруына оң ықпал етіп, тұрғындардың экологиялық мәдениетін арттыруға серпін берді.

