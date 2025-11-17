KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:44, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Ұлытау облысында аумағы 900 гектардан асатын ірі агрокешен бой көтеріп жатыр

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM – Ұлытау облысының Кеңгір ауылында «Kengir agro» кешенінің құрылысы басталды. Аталған орында суармалы егіншілік, мал бордақылау алаңы, сүт фермасы сынды ірі жобалар жүзеге асады.

    агрокешен
    Фото: Ұлытау облысы әкімдігі

    Бастама «Отбасылық ферма» жобасының аясында қолға алынған. Мақсат – өңірде ішкі өнім қорын молайтып, экономиканы әртараптандыру және жаңа жұмыс орындарын ашу.

    агрокешен
    Фото: Ұлытау облысы әкімдігі

    Қазір кешен аумағында әкімшілік-шаруашылық ғимарат, жұмыскерлерге арналған жатақхана, асхана, мал бордақылау алаңы, қора-жайлар мен қойма салынып жатыр. Жалпы 901 гектар аумақтың 500 гектары мал азығын дайындау үшін пайдаланылады. Ол үшін тамшылатып суару әдісі қолданылады. Қазір қажетті құрылғылар жеткізілді. 45 мың куб су көлеміне арналған қазаншұңқыр қазылып жатыр.

    Ұлытау облысы әкімдігі
    Фото: Ұлытау облысы әкімдігі

    Айта кетерлігі, құрылыс барысында облыс аумағында өндірілетін материалдар қолданылып жатыр.

    – Бұл – соңғы отыз жылдықта біздің өңірде болмаған жоба. Тамшылатып суару әдісімен аталған аумаққа мал азығы, жем-шөп өсіріледі. Қажетті қорды дайындаған соң 500-ге жуық асыл тұқымды ірі қара сиыр әкеліп, бордақыланады. Нәтижесінде алдағы екі жылда өзіміздің сүт өнімдерін дайындайтын ферма пайда болмақ, - деді Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Алмат Саухимов.

    «Отбасылық ферма» – еш облыста баламасы жоқ жоба. Қазір оның аясында Жаңаарқа ауданының Түгіскен, Алғабас, Айнабұлақ, Орынбай ауылдарында да фермалардың жұмысын жүргізу қарқын алды.

    Ұлытау облысы әкімдігі
    Фото: Ұлытау облысы әкімдігі

    Айта кетейік, Ұлытау облысының Түгіскен ауылында жаңа ветеринариялық пункт ашылды.

    Ұлытау облысы әкімдігі
    Фото: Ұлытау облысы әкімдігі
    Тегтер:
    Құрылыс Ауыл шаруашылығы Ұлытау облысы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар