Ұлытау облысында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында қоқыс өртенді
АСТАНА. KAZINFORM — Сәтбаев қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында қоқыс өртенді.
Оқиға орнына өрт сөндірушілер келген кезде өрттің аумағы шамамен 500 шаршы метр.
Өрт сөндірушілердің жедел іс қимылының арқасында оттың одан әрі таралуына жол берілмеді.
Өрт 500 шаршы метр аумақта оқшауланды. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Оқиға орнында жұмыстар жалғасып жатыр.
Айта кетелік БҚО-да өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған 440-тан астам адам жауапқа тартылған еді.