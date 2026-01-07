22:53, 07 Қаңтар 2026 | GMT +5
Ұлытау облысында мал іздеуге шығып, қайтып оралмаған адам табылды
АСТАНА.KAZINFORM — Бүгін Ұлытау облысы Қарсақбай ауылдық округіне қарасты Қамыс-Өткел қыстағы маңында жоғалып кеткен ер адам табылды, деп хабарлайды ТЖМ.
1988 жылы туған қыстау қызметкері 5 қаңтар күні таңғы сағат 9-да жылқысын іздеп шығып, үйіне оралмаған болатын.
Іздестіру жұмыстарына Ұлытау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің күштері жұмылдырылды.
— Нәтижесінде ер адам Қамыс-Өткел қыстағынан шамамен 15 шақырым қашықтықта, «Шолақ» карьері аумағынан табылды. Оның жағдайы жақсы, медициналық көмек қажет болған жоқ, — делінген хабарламада.
