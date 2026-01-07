KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    22:53, 07 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ұлытау облысында мал іздеуге шығып, қайтып оралмаған адам табылды

    АСТАНА.KAZINFORM — Бүгін Ұлытау облысы Қарсақбай ауылдық округіне қарасты Қамыс-Өткел қыстағы маңында жоғалып кеткен ер адам табылды, деп хабарлайды ТЖМ.

    Ұлытау облысында мал іздеуге шығып, қайтып оралмаған адам табылды
    Фото: ТЖМ

    1988 жылы туған қыстау қызметкері 5 қаңтар күні таңғы сағат 9-да жылқысын іздеп шығып, үйіне оралмаған болатын.

    Іздестіру жұмыстарына Ұлытау облысы Төтенше жағдайлар департаментінің күштері жұмылдырылды.

    — Нәтижесінде ер адам Қамыс-Өткел қыстағынан шамамен 15 шақырым қашықтықта, «Шолақ» карьері аумағынан табылды. Оның жағдайы жақсы, медициналық көмек қажет болған жоқ, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Атырауда жоғалған отбасы мүшелерінің екеуінің денесі табылғанын жазғанбыз. Ауыл тұрғындарының айтуынша, үйдің отағасы мен әйелінің денесін үй ауласындағы сарайға көміп тастаған.

