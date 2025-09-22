KZ
    13:33, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Ұлытау облысында терроризмді насихаттаған тұрғын 5 жылға сотталды

    ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM – Сәтбаев қалалық сотында терроризмді насихаттаған жергілікті тұрғынға қатысты қылмыстық іс қаралды. Ол ҚР Қылмыстық кодексінің 256-бабы 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды.

    Дәулет Тұрлыхановтың ұлына сот үкімі шықты
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform агенттігі

    Сотта анықталғандай, сотталушы ауызша уағыздар айтып, бұрмаланған діни мәтіндерді мысалға келтіріп, қала тұрғындарының санасына әсер етуге және оларды радикалды идеологияға бейімдеуге тырысқан.

    - Мемлекеттік айыптаушы сот процесінде дәлелдемелерді зерттеуге белсенді қатысып, айыптауды толық қолдады, - деп жазды Ұлытау облыстық прокуратурадан.

    Сот барлық мән-жайды ескере отырып, үкім шығарды.

    Үкім заңды күшіне енді.

    Айта кетейік, Ұлытау облысында 28 млн теңге бюджет қаржысын жымқырған бухгалтерге үкім шықты.

