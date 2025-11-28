KZ
    13:23, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Ұлытау облысында ұрланған 100-ге жуық мал иелеріне қайтарылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұлытау облысында полицейлер 100-ге жуық малды иелеріне қайтарды. Бұл туралы Polisia.kz мәлімдеді.

    Фото: Polisia.kz

    5 қыркүйектен бастап өңірде «Мал ұрысы» жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр. Оның аясында полиция қызметкерлері 2300 шаруа қожалығын, мал соятын 6 арнайы орынды, сондай-ақ ет сататын 34 дүкен мен базарды тексерді.

    Криминалды полицияның жүйелі жұмысының нәтижесінде 15 мал ұрлығы фактісі ашылды. Жедел-іздестіру іс-қимылдары барысында 17 адамнан тұратын 4 қылмыстық топ ұсталды. Олардың ішінде 6 адам сот шешімімен түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

    Сонымен қатар мал ұрлығының екі эпизодына қатысы бар екі тұлғаның да кінәсі дәлелденді. Құқық қорғау органдарының жұмысы нәтижесінде 100-ге жуық мал иелеріне қайтарылды.

    Іс-шара аясында қараусыз жүрген малдар уақытша айып тұрақтарына қамалады. Қазіргі таңда облыс бойынша 26 арнайы мал қамайтын орын жұмыс істейді.

    Айта кетейік, полиция үш күнде 100-ден астам мал ұрлығын ашты.

