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    Ұлытау облысында жол ережесін өрескел бұзған 8 жүргізуші жауапқа тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұлытау облысында жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жас жүргізушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды облыстық полиция департаменті.

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    Фото: Видеодан алынған скрин

    Полиция департаменті жедел басқару орталығының кезекші офицерлері бейнебақылау камералары арқылы қала көшелеріне мониторинг жүргізу кезінде бірқатар жол ережесін бұзу дерегін анықтады.

    Тексеру нәтижесінде құқық бұзушылық жасаған 8 жас жүргізуші белгілі болды.

    – Олар жол қозғалысы ережесін бұзып, басқа жүргізушілерге қауіп төндірген және авариялық жағдай туғызған. Барлық жүргізуші заңнамаға сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды, – делінген хабарламада.

    Полиция жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар тәулік бойы жүргізіліп жатқанын атап өтті. Жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзудың әрбір дерегі бойынша заң аясында тиісті шара қабылданады.

    – Азаматтарды, әсіресе жас жүргізушілерді, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, өз өмірі мен өзге де жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға шақырамыз, – деп мәлімдеді ведомстводан.

    Айта кетейік, Қызылордада жол ережесін өрескел бұзудың 1300-ден астам дерегі тіркелді.

    Жол ережесі Айыппұл Ұлытау облысы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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