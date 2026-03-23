    20:41, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ұлытау облысының мектептерінде 400-ге жуық экобокс орнатылды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Таза Қазақстан» тұжырымдамасы аясында Ұлытау облысының білім беру ұйымдарында қалдықтарды сұрыптап жинауға арналған 400-ге жуық экобокс қойылды, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.

    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Бүгінде Жезқазған қаласындағы 22 мектепте арнайы жәшіктер орнатылып, оқушылар қағаз, пластик және басқа да қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін күнделікті тәжірибеге енгізе бастады.

    — Жоба оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыруға және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, сұрыпталған қалдықтарды тапсыру үшін EcoQolday мобильді қосымшасы арқылы өтінім беру мүмкіндігі қарастырылған, — делінген ведомство таратқан ақпаратта.

    Айта кетейік, Астана қаласынан кейін мектептерде экобокстарды жаппай орнату тәжірибесін енгізген алғашқы өңірлердің бірі — Жезқазған қаласы. Мұндай бастамалар жас ұрпақтың мектеп қабырғасында экологиялық мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

    Осыған дейін Астана мен Жезқазған мектептеріне 1000-нан аса экобокс орнатылатыны хабарланған еді.

    «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы Аймақ Мектеп Экология Ұлытау облысы
    Айнұр Тумакбаева
