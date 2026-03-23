Ұлытау облысының мектептерінде 400-ге жуық экобокс орнатылды
АСТАНА. KAZINFORM — «Таза Қазақстан» тұжырымдамасы аясында Ұлытау облысының білім беру ұйымдарында қалдықтарды сұрыптап жинауға арналған 400-ге жуық экобокс қойылды, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Бүгінде Жезқазған қаласындағы 22 мектепте арнайы жәшіктер орнатылып, оқушылар қағаз, пластик және басқа да қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін күнделікті тәжірибеге енгізе бастады.
— Жоба оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыруға және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, сұрыпталған қалдықтарды тапсыру үшін EcoQolday мобильді қосымшасы арқылы өтінім беру мүмкіндігі қарастырылған, — делінген ведомство таратқан ақпаратта.
Айта кетейік, Астана қаласынан кейін мектептерде экобокстарды жаппай орнату тәжірибесін енгізген алғашқы өңірлердің бірі — Жезқазған қаласы. Мұндай бастамалар жас ұрпақтың мектеп қабырғасында экологиялық мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.
Осыған дейін Астана мен Жезқазған мектептеріне 1000-нан аса экобокс орнатылатыны хабарланған еді.