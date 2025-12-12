Ұлытау өңірі ауыл шаруашылығын дамыту бойынша жоспарларын таныстырды
ЖЕЗҚАЗҒАН. KAZINFORM — Ұлытау облысы агросекторында 2025 жылғы негізгі көрсеткіштер жарияланды. 2025 жылы агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін субсидиялауға 4,4 млрд теңге бөлінді, деп хабарлайды облыс әкімдігінің баспасөз қызметі.
Ведомство мәліметіне сәйкес, бұл қаражат шамамен 780 шаруа қожалығына көмек көрсетіп, олардың техникасын жаңартуына, заманауи технологияларды енгізуіне, өндіріс өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруына мүмкіндік берді.
Әкімдік ағымдағы жылы қысқы кезеңде мал басын күтіп-ұстауға қажетті жем-шөп қорының жоспары — 545,0 мың тонна екенін атап өтті.
— Бұл көлем малды толыққанды азықтандыруды, жоспарланған өнім көлемін, төл алуды және мал басының сақталуын толық қамтамасыз етуге жеткілікті. Қазіргі уақытта, жергілікті әкімшіліктердің мәліметтеріне сәйкес 558,0 мың тонна жем-шөп дайындалған, бұл жоспардан 2,5 пайызға артық. Жыл басынан өңірімізде 53,6 мың тонна сүт, 20,5 мың тонна ет және 24,7 млн дана жұмыртқа өнімдері өндірілді, — делінген хабарламада.
Сонымен бірге, ағымдағы жылы Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Ұлттық ауыл шаруашылығы санағы жүргізілді.
— Ұлытау облысында барлығы 10 759 жеке қосалқы шаруашылық тіркеліп, олардың 5 163-і онлайн форматында, ал 5 600-і офлайн кезеңде санақтан өтті. Нәтижесінде қамтылу көрсеткіші 100 пайызды құрады. Шаруа және фермер қожалықтары бойынша — 3 836 субъект тіркеліп, олардың барлығы толық санақтан өтті, орындау деңгейі — 100 пайызды құрап, Республикалық деңгейге жоғарғы көрсеткіштерге ие болды, — делінген хабарламада.
Өңірдегі фитосанитариялық ахуалды тұрақты және ауыл шаруашылығы дақылдарын зиянды организмдерден қорғау мақсатында саяқ шегірткеге қарсы 17 220 гектарға және үйірлі шегіртке — итальяндық прустқа қарсы 10 290 гектар аумаққа химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді. 2026 жылға жоспар саяқ шегірткеге қарсы 23,7 мың гектар аумаққа химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр.
Ағымдағы жылы агроөнеркәсіптік кешендегі жобаларға кредит беру Солтүстік Қазақстан облысы бағдарламасын тираждау бағдарламасы шеңберінде 7 инвестициялық жоба іске асырылады деп жоспарланған. Қазіргі таңда, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы инвестициялық жобаларды жеңілдетілген несиемен қаржыландыру бағдарламасы аясында 4 жоба толықтай қаржыландырылып, іске қосылды және 3 жоба ішінара қаржыландырылып, 1 жоба жыл соңына дейін іске асырылуы күтіледі, қалған 2 жоба 2026 жылы іске қосылады деп жоспарланып отыр.
Олар:
— 167 гектар жерге суармалы жабдықтарды қолдана отырып мал азығын егу жобасы.
— 5 000 бас арналған қой шаруашылығын дамыту жобасы.
— 400 гектар алқапта су үнедеу технологияларын қолдана мал азығы мен көкөніс өсіру жобасы.
— 13 мың бас асыл тұқымды қой шаруашылығын құру жобасы.
— 7,8 мың бас асыл тұқымды ірі қара малын ұстауға арналған отбасылық ферма құру жобасы.
— 5 000 бас ірі қараға арналған бордақылау алаңы жобасы
— бір мезетте 10 000 тонна көкөніс сақтау қоймасын салу жобасы
Сонымен қатар, Жезқазған қаласында 500 гектарға «Kengir Agro» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі және Жаңаарқа ауданында «Бірлестік» шаруа қожалығы 200 гектарға суармалы егістік алқабын құру жобалары іске қосылуы жоспарланған.
Жоғарыда аталған жобаларды іске асыру азық-түлік қауіпсіздігін нығайтады, бәсекеге қабілетті орта қалыптастырады, сонымен қатар, бұл жобалардың жалғасы сүт — тауар фермаларын құруға және өнімді терең өңдеуге бағыттайды.
Сонымен қатар, 2026 жылға жалпы сомасы 11 млрд. теңгені құрайтын 9 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Оның ішінде, балық шаруашылығы, жылы-жайларда көкөністер егу, суармалы егістік алқаптарын ұлғайту бағытындағы жобалар да қарастырады.
— Облыс бойынша жалпы егін жинау алаңының көлемі — 19,6 мың гектар (бидай — 15,9 мың га, арпа — 2,9 мың га, көкөніс және картоп — 0,8 мың га) құрап, қазіргі таңда егін жинау науқаны толықтай аяқталды. Барлығы 21,4 мың тонна астық бастырылды, орташа өнімділік 11,4 ц/га құрайды. Жыл сайын егіс және егін жинау жұмыстарына шамамен 300 тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлінеді. Биылғы жылы көктемгі және егін жинау науқанына 605,0 тонна дизель отыны бөлінді, — деген дерек келтірді ведомство.
«Ауыл Аманаты» бағдарламасы облыста 2023 жылдан бастап іске асырылады. Өздеріңізге белгілі бағдарламаның басты мақсаты жылдық мөлшерлемесі 2,5 пайызды құрайтын, ауыл тұрғындарына шағын несие беру. Бағдарлама аясында 2025 жылға дейін 450 шағын несие беріліп, 300-ден астам жұмыс орындары құрылды.