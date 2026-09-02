Ұлытауда қайтарылған активтер қаржысына жаңа мектеп салынды
АСТАНА. KAZINFORM — Білім күнінде Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданының Манадыр ауылында мектептің жаңа ғимараты салтанатты түрде ашылды, деп хабарлайды облыстық прокуратураның баспасөз қызметі.
Ведомствоның баспасөз қызметі атап өткендей, оның құрылысына заңсыз иемденілген активтерді мемлекетке қайтару есебінен қалыптастырылған Арнаулы мемлекеттік қордан 1,2 млрд теңгеден астам қаражат бағытталды.
Салтанатты рәсімге Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен, облыс прокуроры Жасұлан Еламанов, педагогтер, ата-аналар, оқушылар, ауыл тұрғындары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты.
— Жаңа оқу жылын жаңа мектепте бастау — балаларымыздың болашағына жасалған маңызды қадам. Арнаулы мемлекеттік қордың қаражаты есебінен облыста жалпы құны 20 млрд теңгеден асатын 17 әлеуметтік маңызы бар жоба іске асырылып жатыр. Оның 12-сі аяқталды. Манадыр мектебі — сол нысандардың бірі, — деді облыс әкімі Есет Байкен.
Жаңа ғимарат заманауи талаптарға сай. Мектепте 18 оқу кабинеті, робототехника кабинеті және спорт залы жабдықталған. Аумақта баскетбол және футбол алаңдары салынған. Жасалған жағдай ауыл балаларының сапалы білім алып, жан-жақты дамуына мүмкіндік береді.
— Заңсыз иемденілген активтерді қайтару бюджет қаражатын толықтырумен ғана шектелмейді. Оның түпкі мақсаты — қайтарылған қаражатты халықтың игілігіне және елдің дамуына бағыттау. Бүгін біз оның нақты нәтижесін көріп отырмыз: бұл қаражат балалардың білімі мен болашағына қызмет ететін мектеп болып елге қайтарылды. Бұл — заң үстемдігі мен әлеуметтік әділеттілік қағидаттарының іс жүзіндегі көрінісі, — деп атап өтті облыс прокуроры Жасұлан Еламанов.
Жалпы, Жаңаарқа ауданында қайтарылған активтер есебінен білім беру, денсаулық сақтау және сумен жабдықтау салаларында алты жоба іске асырылды. Олардың пайдалануға берілуі ауданның әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға ықпал етеді.
Осыған дейін Астанада заңсыз активтер есебінен 12 білім беру нысанына қанша қаражат бөлінгенін жазғанбыз.