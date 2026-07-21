Ұлытауда жыл басынан бері 2 мыңға жуық адам абаттандыру қағидаларын бұзған
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлытау облысында 2 мыңға жуық абаттандыру қағидаларын бұзу дерегі тоқтатылды, деп хабарлайды ҚР ІІМ баспасөз қызметі.
Өңірде қоғамдық тәртіпті сақтау, елді мекендердің тазалығы мен абаттандырылуын қамтамасыз ету бағытындағы профилактикалық жұмыстар тұрақты түрде жүргізіліп жатыр.
Жыл басынан бері полиция қызметкерлері абаттандыру қағидаларын бұзу, сондай-ақ елдімекендердің инфрақұрылымына, жасыл желектерге және ортақ пайдаланылатын орындарға ұқыпсыз қарау фактілері бойынша 2 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады.
— Сонымен қатар көшелерді, саябақтарды, аулаларды және басқа да ортақ пайдаланылатын орындарды ластауға байланысты 100-ден астам құқық бұзушылық тіркелді. Аталған фактілер бойынша құқық бұзушыларға заңнама талаптарына сәйкес әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылды, — делінген хабарламада.
Полиция қызметкерлері қоғамдық орындарда тазалық пен тәртіпті сақтау бағытындағы рейдтік және түсіндіру жұмыстарын тұрақты негізде жалғастырады. Бұл жұмыстардың басты мақсаты — құқық бұзушылықтардың алдын алу, азаматтардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру және тұрғындардың жайлы өмір сүруіне қолайлы орта құру.
Полиция тұрғындарды қоршаған ортаға ұқыпты қарауға, қоғамдық орындарды ластамауға, абаттандыру қағидаларын сақтауға және әрбір құқық бұзушылықтың заң алдында жауапкершілікке әкелетінін естен шығармауға шақырады.
Бұған дейін Ұлытауда кәсіпорын директоры тергеушіге пара бермек болған сәтте ұсталғанын жазған едік.