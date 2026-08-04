Үлкен Алматы өзенінің жағалауы уақытша жабылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Үлкен Алматы өзенінің жағалауында жаяу жүргіншілер қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, қазір Үлкен Алматы өзені арнасын қайта жаңғырту және оған іргелес аумақты көріктендіру жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан құрылыс жұмыстарына байланысты жағалаудың кейбір аумағында жаяу жүргіншілер қозғалысы кезең-кезеңімен уақытша шектеледі.
Алғашқы кезеңде жұмыстар №1 бөгеттен әл-Фараби даңғылына дейінгі шығыс жағалау бөлігінде жүргізіледі. Кейін шектеу жағалаудың Абай даңғылына дейінгі келесі аумақтарында кезең-кезеңімен енгізіледі.
Жұмыс барысында суару жүйесі мен жүргінші жолы қалпына келтіріліп, жиектастардың бір бөлігі ауыстырылады. Сондай-ақ бұталар мен көгал қайта егіліп, ағаштар санитарлық мақсатта кесіледі.
- Қала тұрғындары мен қонақтарынан уақытша шектеуді ескеріп, жол белгілерінің талабын сақтауды және бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, - деп хабарлады әкімдіктен.
Еске салайық, бұған дейін мердігер Үлкен Алматы өзенін жаңғырту жобасын мерзімінде аяқталмағаны белгілі болды