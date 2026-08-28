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    Үлкен құрылысқа қомақты инвестиция қажет — Президент

    АСТАНА. KAZINFORM — Шетелдік инвесторлар құйған қомақты қаржы нәтижесінде еліміздің барлық өңірінде жаңа өндіріс нысандары мен жұмыс орындары ашылып жатыр. Бұл туралы бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың бірінші сессиясын ашқан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты.

    Пекин компанияларни АҚШ инвестицияларидан эҳтиёт бўлишга чақирмоқда
    Фото: Midjourney

    Президенттің айтуынша, экономикада іргелі реформалар қолға алынды. Азаматтардың әл-ауқатын арттыру басты міндет ретінде белгіленді.

    Индустрияландыру қарқын алып, экономиканың жаңа өндірістік негізі айқындалып келеді.

    — Мемлекет және шетелдік инвесторлар құйған қомақты қаржының нәтижесінде барлық өңірде жаңа өндіріс нысандары мен мыңдаған жұмыс орны ашылып жатыр, — деп атап өтті Қасым-Жомарт Тоқаев.


    Қазақстанда халық тұрмысы мен экономикалық өсім үшін аса қажетті коммуналдық, көлік, энергетика және су инфрақұрылымдарын жаңғырту үдерісі басталды.

    — Сіздер, депутаттар, сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары кезінде ел ішін аралап, Қазақстанның бірте-бірте алып құрылыс алаңына айналып келе жатқанына куә болдыңыздар. Алайда үлкен құрылысқа қомақты инвестиция қажет. Мемлекет те бұдан тыс қалмауға тиіс, — деді Мемлекет басшысы.

    Еске сала кетсек, Астанада Президенттің қатысуымен бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың бірінші сессиясы ашылды.

    Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайдың алғашқы құрамына айрықша жауапкершілік жүктелетінін айтқан еді.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтай Құрылыс
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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