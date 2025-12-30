KZ
    Ақбөкен, арқар, сұңқар бейнеленген жаңа монеталар айналымға шығады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық банк «Қазақстанның жануарлар әлемі» сериясымен бес түрдегі биколорлы монетаны айналымға шығарады.

    Ұлттық банк бес түрдегі биколорлы монетаны айналымға шығарады
    Фото: Ұлттық банк

    Жинақта Қазақстан фаунасында сирек кездесетін аң-құстар бейнеленген: AQBÓKEN (Ақбөкен), ARQAR (Арқар), BARYS (Барыс), DÝADAQ (Дуадақ) және SUŃQAR (Сұңқар). Барлық монета елдің табиғи байлығын айшықтайтын бірыңғай стильде орындалған.

    Монеталар нибрасс/нейзильбер қоспасынан соғылған, дайындау сапасы — uncirculated, номиналы — 100 теңгелік, салмағы — 6,45 грамм, диаметрі — 24,5 мм, әр түрінен 3 000 000 (үш миллион) дана, жалпы таралымы — 15 000 000 (он бес миллион) дана.

    Монеталар Қазақстан Республикасының аумағында айналымдағы монеталармен қатар еркін айналымға арналған және екінші деңгейдегі банктер арқылы қолма-қол ақша айналымына шығарылады.

    Монеталар елдің бүкіл аумағында өзінің белгіленген құнымен төлемдердің барлық түрі бойынша қабылдануға, сондай-ақ елдің барлық банкінде банк шоттарына есепке алынуға және аударуға, ұсақталуға және айырбасталуға міндетті.

    Монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалды.

    Айта кетелік OTYRAR және GRIFFIN коллекциялық монеталар айналысқа шығатыны туралы жазған едік.

