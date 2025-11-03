Ұлттық банк: қазан айында теңге 3,5%-ға нығайды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Ұлттық банкі қазан айындағы валюта нарығының жағдайы туралы ақпарат ұсынды. Ай қорытындысы бойынша теңге бағамы 1 АҚШ доллары үшін 529,96 теңгеге дейін нығайып, 3,5%-ға өскен.
Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттықтың орташа күндік көлемі 248 млн АҚШ долларынан 271 млн долларға дейін артты, ал жалпы көлем 6 млрд долларды құрады.
Ұлттық қордан қазан айында 660 млн АҚШ доллары сатылды. Бұл республикалық бюджетке трансферттер бөлуді және «Талдықорған-Үшарал» магистральдық газ құбырын салуға бағытталған инфрақұрылымдық жобаны қаржыландыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Ұлттық қордан валюта сату үлесі жалпы сауда көлемінің 11%-ын немесе күніне шамамен 30 млн долларды құрады.
Күтілетін фискалдық түсімдерді ескере отырып, қараша айында Ұлттық банк республикалық бюджетке трансферттер бөлу үшін Ұлттық қордан 600-700 млн АҚШ доллары көлемінде валюта сатады деп болжап отыр.
- Айналым операциялары шеңберінде қазанда 475 млрд теңге қысқартылды, қарашада да осы мөлшерде операция жүргізу жоспарланған, - деп қосты қаржы ұйымы.
Ұлттық банк Ұлттық қор қаражаты есебінен операциялар мен айналым тетігін іске асыру кезінде нарықтық бейтарап қағидатын ұстанады, яғни шетел валютасы біркелкі және тұрақты түрде сатылады.
Қазан айында Ұлттық банк валюталық интервенция жүргізген жоқ.
Квазимемлекеттік сектор субъектілері валюта түсімінің бір бөлігін міндетті сату нормасы аясында 279 млн АҚШ долларын сатты.
Зейнетақы активтеріндегі валюталық үлес шамамен 40% деңгейінде сақталуда. Осыған байланысты Ұлттық банк қазанда АҚШ долларын сатып алған жоқ және қарашада да сатып алу жоспарланбайды.
Ұлттық банк транспаренттілік қағидаты аясында валюта нарығында жүргізілетін операциялар туралы толық ақпаратты ашық жариялауды жалғастырады.
- Қысқамерзімді перспективада теңгенің бағамы нарық қатысушыларының күтулеріне, тоқсандық салық төлемдеріне, әлемдік нарықтағы ахуал мен геосаяси факторларға байланысты болмақ. Ұлттық банк теңгерімсіздікті болдырмайтын және алтын-валюта резервтерінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін икемді бағам саясатын ұстана береді, - делінген ақпаратта.
Айта кетейік, Қазақстанда базалық мөлшерлеме өскенімен, ипотека беру көлемі де көбейген.