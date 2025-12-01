KZ
    17:10, 01 Желтоқсан 2025

    Ұлттық банк жаңа монетаны айналымға шығарады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Ұлттық банкі «Жаратылыс сырлары» монеталар сериясынан MYSYRLYQ TANYM коллекциялық монеталарын айналысқа шығарады. 

    Фото: Ұлттық банк

    Монеталар 2025 жылғы 3 желтоқсаннан бастап ҚҰБ-тың интернет-дүкені арқылы сатылады.

    MYSYRLYQ TANYM монетасының дизайны ежелгі Мысыр мен қазіргі заманғы дүниетанымды біріктіреді. Монетаның тантал бөлігінде – Мысыр құдайлары, күміс бөлігінде – технология символдары мен олардың трансформациясы бейнеленген.

    Бірнеше құрамнан тұратын MYSYRLYQ TANYM коллекциялық монетасында күрделі технология қолданылған. 925 сынамалы күмістен жасалған монетаның тантал қондырмасы бар. Монетаның жалпы массасы – 162,2 грамм, дайындау сапасы – «proof», номиналы – 2000 теңгелік, дайындау таралымы – 400 (төрт жүз) дана.

    Коллекциялық монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында өздерінің белгіленген құнына сай төлемдердің барлық түрі бойынша қабылдануға, сондай-ақ елдің барлық банкінде банк шоттарына есепке алынуға, аударуға, ұсақталуға және айырбасталуға жатады.

    Коллекциялық монеталар Қазақстан теңге сарайында дайындалды. 

    Айта кетелік төл теңгемізді жинап, коллекция жинайтындар туралы жазған едік

    Назым Бөлесова
