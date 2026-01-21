KZ
    11:17, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ұлттық карго-компания құру жобасы қайта пысықталады

    АСТАНА. KAZINFORM – Премьер-министр Олжас Бектенов Көлік министрлігіне бір аптаның ішінде ұлттық карго-тасымалдаушының қызметін жетілдіретін нақты ұсыныстар әзірлеуді тапсырды.

    жүк тасымалы
    Фото: Gov.kz

    - Көлік министрлігіне «Самұрық-Қазына» қорымен бірге бір апта мерзімде жаңа халықаралық әуе рейстерін іске қосу және ұлттық карго-тасымалдаушының алдағы қызметі жөнінде нақты ұсыныстар енгізуді тапсырамын, - деді ол.

    Олжас Бектенов Көлік және Энергетика министрліктеріне «Қазмұнайгаз» компаниясымен бірге авиаотын бағасын реттеуді тапсырды.

    - Теміржол саласында биыл «Қызылжар – Мойынты», «Дарбаза – Мақтаарал», «Алтынкөл – Жетіген» және «Жезқазған – Сексеуіл» жобаларын аяқтау қажет, - деді Премьер-министр.

    Кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық құрылтайда жүк тасымалдайтын әуе компаниясын құру туралы тапсырмасы дұрыс орындалмай жатқанын айтып, Үкіметтің шешімін сынаған.

     

