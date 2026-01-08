Ұлттық компания атын жамылған алаяқтар көбейді
АСТАНА. KAZINFORM — Әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде және жарнамалық хабарландырулар арқылы қазақстандықтарды «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ атынан жасалғандай көрінетін жалған «инвестицияларға» тарту әрекеттері жиілеп кетті.
Абай облысы Полиция департаментінің деректері бойынша, қаскөйлер «жылдам табыс», «кепілдендірілген пайда» уәде етіп, «платформаға» тіркелуді ұсынады. Кейін азаматтардың жеке деректерін, банк мәліметтерін және ақшасын алдап алады.
Компанияның ресми ақпаратында «Қазатомөнеркәсіп» атынан қандай да бір «инвестициялық платформаның» іске қосылғаны туралы мәліметтің жалған екені бірнеше рет айтылған.
Сондай-ақ алаяқтар фишингтік таралымдарды, жалған сайттарды және басшылық пен қызметкерлердің атынан жасалған жалған видеоларды пайдаланып, өзін ресми ақпарат сияқты көрсетуге тырысады.
Алаяқтық схема қалай жұмыс істейді?
• Азаматтарды жарнама, пост немесе хабарламадағы тіркеу сілтемесі арқылы «қызықтырады»;
• Кейін «менеджерлер» байланысқа шығып, телефон нөмірін, ЖСН-ды, банк картасының деректерін сұрайды немесе «шотты толтыруды» талап етеді;
• Кей жағдайда SMS-кодтарды айтуға немесе «верификациядан өтуге» көндіріп, нәтижесінде қаражатты есепшоттан шешіп алады.
Полиция ескертеді
• Күмәнді сілтемелерге өтпеңіз және белгісіз сайттарға жеке деректеріңізді енгізбеңіз;
• Ешкімге SMS-кодтарды, CVV, құпиясөздерді және банк қосымшаларына қатысты мәліметтерді хабарламаңыз;
• Ақпаратты тек компанияның және мемлекеттік органдардың ресми дереккөздері арқылы тексеріңіз.
— Егер сіз ақша аударып қойсаңыз немесе деректерді беріп қойған болсаңыз, дереу өз банкіңізге хабарласыңыз (картаны/қолжетімділікті бұғаттаңыз), хат-хабарларды, телефон нөмірлерін, сілтемелерді және скриншоттарды сақтаңыз. Осыдан кейін 102 нөмірі арқылы полицияға жүгініңіз, — делінген хабарламада.
Абай облысы Полиция департаменті азаматтарды «жеңіл ақша» туралы уәделерге алданбауға және алаяқтық схемалар туралы жақындарын, әсіресе егде жастағы адамдарды, міндетті түрде алдын ала ескертуге шақырады.
Осыдан бұрын Шымкентте халықаралық іздеуде болған алаяқ әйел ұсталғаны белгілі болды.