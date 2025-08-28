Ұлттық құрама мүшелері мен бапкерлеріне еңбекақы төлеудің жаңа тәртібі түсіндірілді
АСТАНА. KAZINFORM – Спорт және дене шынықтыру комитетінің ресми өкілі Мейрамғазы Сапарғалиев ұлттық құрама мүшелері мен бапкерлеріне еңбекақы төлеудің жаңа тәртібін түсіндірді.
— Бірінші өзгеріс — айлық есептік көрсеткішке бағыттау. Инфляцияға байланысты жыл сайын төлем құны да өзгеріп отыратын. Қазір айлық есептік көрсеткішке бекітілгеннен кейін инфляцияға сай бірден өзінің көрсеткіштері теңесіп отырады. Екіншіден, әр өңір әртүрлі төлейді. Мысал ретінде айтсақ, СҚО-да 400 мың төленсе, оңтүстік өңірде 2 млн төленуі мүмкін. Осы себепті ол өз облысынан қай жақта көп төленсе, сонда кетіп қалады. Бұл өңірлердегі спорттың даму динамикасына кері әсер етеді. Сондықтан бүкіл өңірде спортшыларға бірдей жағдай жасау үшін теңестірілген төлем жүйесі енгізіліп отыр, - деді ол «Jibek joly» телеарнасындағы «Бүгін LIVE» бағдарламасында.
Бұйрыққа сәйкес, ай сайынғы төлем 5-тен 250 айлық есептік көрсеткішке дейінгі аралықта, яғни 19660 теңгеден 983 мың теңгеге дейінгі аралығында белгіленген. Ресми өкіл олар спортшыларға қандай ретпен тағайындалатынын түсіндірді.
— Бұл жерде спорттағы көрсеткішіне, медаль санына байланысты арнайы критерийлер бар. Әр спортшының рейтингісін қалыптастыру кезінде олардың бәрі ескеріледі. Соған сай әрқайсысына төленетін қаражат көрсетіледі, - деді Мейрамғазы Сапарғалиев.
Айта кетейік, 2026 жылдан бастап елімізде жаттықтырушыларға 30 пайыз үстемеақы қосылуы мүмкін.