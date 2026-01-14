Ұлттық құрылтай қоғамды ашық пікір алмасуға біріктіретін алаңға айналды — Ғазиз Әбішев
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлттық құрылтай стратегиялық мәселелерді кең ауқымда талқылауға мүмкіндік беретін тиімді диалог алаңы ретінде қалыптасты. Бұл туралы саяси шолушы, ұлттық құрылтай мүшесі Ғазиз Әбішев айтты.
Оның айтуынша, саясаттану ғылымында «делиберативті демократия» деп аталатын ұғым бар. Бұл — саяси бәсекеден тыс, қоғамның түрлі топтарын ел дамуына қатысты маңызды шешімдерді талқылауға тартатын тетік.
— Мұндай кеңесші форматтағы институттар көптеген елде бар. Мәселен, Франциядағы Экономикалық және әлеуметтік кеңес, Ресейдегі Қоғамдық палата, Қырғызстандағы құрылтай немесе Канададағы ұқсас құрылымдарды айтуға болады. Заң шығарушы органдар партиялық тәртіп пен саяси тартыс үстінде жұмыс істейтіндіктен, оларда белгілі бір «саяси ойын ережелері» қалыптасады. Ал өкілеттік билігі жоқ кеңесші алаңдар пікір алмасуға еркіндік беріп, қоғамдағы түрлі топтарды жақындастырады, — деді Ғазиз Әбішев.
Сарапшының пікірінше, Қазақстандағы Ұлттық құрылтай дәл осы миссияны атқарып отыр.
Ол Мемлекет басшысының халықпен байланыс орнататын Жолдаулар, Қазақстан халқы Ассамблеясының сессиялары, партия съездері форматтарының ішінде Ұлттық құрылтай ерекше орын алатынын атап өтті.
— Құрылтайдың тарихи мәні бар. Құрылтай — елдің түкпір-түкпірінен келген өкілдер жиналатын алаң. Президент дәл осы жерде ел дамуына қатысты стратегиялық бастамаларын тікелей жариялай алады, — деді ол.
Алдағы құрылтай отырысында кең ауқымды мәселелер, соның ішінде саяси реформалар да талқылануы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
— Көпшілік тек пленарлық отырысты және Президенттің сөзін көреді. Алайда одан алдын екі күн бойы секциялық жұмыстар өтеді. Аймақтардан келген делегаттар ашық микрофон форматында, еш шектеусіз пікір алмасады. Осындай мазмұнды талқылаулар барысында қоғамдық консенсус (келіссөздер барысында қандай да бір мәселе бойынша дауыс берусіз ортақ шешімге келу — ред.) қалыптасады. Тіпті, осы алаңда парламенттік реформа нұсқасы шешілуі мүмкін, — деді саяси сарапшы.
Айта кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Ұлттық құрылтайдың кезекті отырысын 20 қаңтарда өткізу туралы шешім қабылдағанын жазған едік.