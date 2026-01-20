KZ
    15:39, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ұлттық құрылтай: Президент қазақстандықтардың жүріп-тұру еркіндігін арттыруды тапсырды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық құрылтайда жаңа халықаралық әуе рейстерін ашуды тапсырды.

    Опубликовано расписание декабрьских забастовок в аэропортах Европы
    Фото: freepik

     — Биыл «Қызылжар — Мойынты» және «Дарбаза — Мақтаарал» теміржол желілері салынады. Сондай-ақ «Алтынкөл — Жетіген» және «Жезқазған-Сексеуіл» учаскелері жаңғыртылады. Қазақстан үшін әуе қатынасын дамытудың ерекше маңызы бар. Жаңа халықаралық рейстерді іске қосу қажет. Бұл тек экономика ғана емес, сондай-ақ азаматтар бүкіл әлем бойынша жүріп-тұру еркіндігін пайдаланатын біздің мемлекетіміздің ашық қоғам ретіндегі мәртебесімен байланысты мәселе, — деді Президент.

    Мемлекет басшысы Қазақстан аумағы арқылы оннан астам халықаралық маршруттар өтіп жатқанын оң үрдіс деп бағалайтынын айтады.

    — Оны барлық жағынан ынталандыру қажет. Дәл қазір Қазақстан өзін халықаралық транзиттік-көлік торабы ретінде көрсетуі тиіс, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Сондай-ақ, Мемлекет басшысы жүк тасымалдайтын әуе компаниясын құру туралы тапсырмасы дұрыс орындалмай жатқанын айтып, Үкіметтің шешімін сынады

