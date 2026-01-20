Ұлттық құрылтай: Тоқаев бір топ азаматты мемлекеттік наградамен марапаттады
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Ұлттық құрылтайдың қызметіне белсене атсалысып, реформалардың табысты жүзеге асырылуына елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградамен марапаттады, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық дамуына қосқан елеулі үлесі келесі азаматтар наградталды:
I дәрежелі «Барыс» орденімен
Имандосов Самұрат Жұманұлы — еңбек ардагері, Қызылорда облысы
Перуашев Азат Тұрлыбекұлы — «Ақ жол» Қазақстан демократиялық партиясы» ҚБ төрағасы, Астана қаласы;
II дәрежелі «Барыс» орденімен
Ақылбай Серік Байсейітұлы — «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ төрағасы, Астана қаласы
Күлекеев Жақсыбек Әбдірахметұлы — «Қолданбалы экономиканы зерттеу орталығы» ЖШС ғылыми жетекшісі, Астана қаласы
Тұрлыханов Дәулет Болатұлы — Парламент Мәжілісінің депутаты;
III дәрежелі «Барыс» орденімен
Бектұрғанов Серік Шыңғысұлы — «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ басқарма төрағасының орынбасары, Қостанай облысы
Досжан Сәуле Мағазбекқызы — жазушы, Алматы қаласы
Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы — Парламент Мәжілісінің депутаты
Сабильянов Нұртай Салихұлы — Парламент Мәжілісінің депутаты
Умарова Айман Муратовна — адвокат, Алматы қаласы
Ізбасов Максим Шафихұлы — Атырау облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі;
«Парасат» орденімен
Аңсат Сәби Әбдіқадырұлы — еңбек ардагері, Қызылорда облысы
Әбенов Мұрат Абдуламитұлы — Парламент Мәжілісінің депутаты
Бикебаев Айдын Жолшыұлы — адвокат, Астана қаласы
Кенжеханұлы Рауан — «Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» ҚБ президенті, Астана қаласы
Көшербаев Айтбай Көшербайұлы — еңбек ардагері, Қызылорда облысы
Құттықожаев Ибадулла Дүйсенбайұлы — Қызылорда қалалық мәслихатының депутаты
Пономарёв Сергей Михайлович — Парламент Мәжілісінің депутаты
Сайыров Ерлан Бияхметұлы — Парламент Мәжілісінің депутаты
Сатыбалды Азамат — актер, Алматы қаласы
Сахариянов Қанат Ақылбайұлы — «Media Holding «Atameken Business» ЖШС бас директоры, Астана қаласы
Талаева Тәттігүл Жақсыбайқызы — «Тандем» телерадиокомпаниясы» ЖШС бас директоры, Ақтөбе облысы
Тілеуімбетов Мұрат Жолкелдіұлы — Қызылорда облыстық мәслихатының төрағасы
Фазылжан Анар Мұратқызы — «А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты» РМК директоры, Алматы қаласы;
«Ел бірлігі» орденімен
Дементьева Наталья Григорьевна — Парламент Мәжілісінің депутаты;
«Құрмет» орденімен
Арыстанбеков Қайырбек Төлендіұлы — «Экономикалық саясат институты» мекемесінің президенті, Астана қаласы
Әміртаев Азаматхан Сайлауұлы — «Қазақстанның „Байтақ“ жасылдар партиясы» ҚБ төрағасы, Астана қаласы
Әскеров Эмин Халилұлы — «Green Tal» әлеуметтік шеберханасының басшысы, Астана қаласы
Базартай Жандос Нұртайұлы — «Amanat» партиясы Қызылорда облыстық филиалының төрағасы
Борашов Раббим Байбозұлы — Маңғыстау облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі
Жәлімбетов Қайрат Тыныштықұлы — «Қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» КММ директоры, Қызылорда облысы
Қожахметова Ләззат Таймырқызы — Қарағанды облыстық мәслихатының депутаты
Майгелдинов Қазыбек Өмірзақұлы — «Қытай зерттеушілері қауымдастығы» ҚҚ төрағасы, Астана қаласы
Сарыбай Серік Әбікенұлы — жазушы, Жетісу облысы
Сәдуақасов Серік Тельманұлы — Павлодар облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі
Тау Сырымбек — кәсіпкер, Алматы қаласы
Тұрсынқожаев Қайсар Болатбайұлы — білім мәселелері жөніндегі сарапшы, Алматы қаласы
Шаталов Никита Сергеевич — Парламент Мәжілісінің депутаты;
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
Матжани Нұрбек Сейілханұлы — журналист, Астана қаласы
Сұлтанхан Мейірбек Бектұрсынұлы — «Хабар» телеарнасының редакторы, жүргізушісі, Қызылорда облысы;
«Шапағат» медалімен
Пак Елена Владимировна — «Ассамблея жастары» РҚБ Қызылорда облыстық филиалының төрағасы;
«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы берілсін
Бақтиярұлы Мұрат — қоғам қайраткері, Қызылорда облысы
Нұрмұхамедов Бөріхан Жолбарысұлы — саясаттанушы, Алматы қаласы.
Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Айта кетейік, Ұлттық құрылтайдың V отырысының мәтін трансляциясын мына сілтеме арқылы оқи аласыз.