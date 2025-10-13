Ұлттық нақыштағы 500 шапан: Жаңаарқа шеберлері Қазақстан рекордтар кітабына енді
ҰЛЫТАУ KAZINFORM — Ұлытау облысының Жаңаарқа ауданы тағы бір ерекше жетістікпен танылды. Қазақстанда алғаш рет бір ауданның тігіншілері өңірге тән ұлттық нақыштағы 500 бірдей шапан тігіп, рекордтар кітабына енді.
Бұл игі бастаманың жетекшісі — Қайсар Сейпішов. Оның айтуынша, жоба аясында тек шапан тігумен шектелмей, үлкен қайырымдылық іс те жүзеге асқан.
— 4,5 тонна ет өңделіп, 22 жылқы мен бірнеше ту биелер сойылды. 500-ден аса табақ ет зекет ретінде Жезқазған қаласындағы 200 тәрбиеленушісі бар балалар үйіне, шамамен 300 қарт тұратын қарттар үйіне, сондай-ақ оңалту орталықтарына, Ұлытау және Қарағанды қалаларындағы медреселерге таратылды. Бұл — бір жылдық ас ретінде берілген сый, — дейді ол.
Сонымен қатар, Жаңаарқа ауданында 500 отбасыға да ет үлестірілген. Жалпы 2,5 тоннаға жуық ет тұрғындарға жеткізілген.
Қайсар Сейпішовтің айтуынша, жоба идеясы бала күнгі естеліктен туған.
— Мен кішкентай кезімнен анамның қолдан тіккен шапандарын киіп өстім. Сол дәстүрді сақтап, бүгінде өз отбасым да шапан киеді. Бір күні анамның шапанының үлгісімен 500 бірдей шапан тіксек қалай болар екен деген ой келді. Осылайша, көгілдір түсті, ою-өрнегі мен нақышы бірдей шапандар дүниеге келді. Бұл — Жаңаарқаның бренді десек те болады, — дейді ол.
Жобаны ұйымдастырушылардың бірі — Эльмира Ержанова. Оның айтуынша, бұл іске барлығы 17 тігінші қатысқан. Олар жалпы мыңға жуық шапан тіккен. Оның 500-і рекордтық жоба аясында дайындалып, 400-ге жуығы қарттар үйіне сыйға тартылған, ал қалғаны келген қонақтарға кәдесый ретінде берілген.
Рекордты ресми түрде тіркеу кезінде 600-ге жуық жаңаарқалық тұрғын көгілдір шапандарын киіп, бір мезетте сахнаға шыққан. Бұл көрініс — өңірдің бірлігін, еңбексүйгіштігі мен дәстүрге деген құрметін айшықтады.
Айта кетейік, жобаға қатысқан тігіншілердің барлығы матаны өз қаражаттарына сатып алған.
Олардың еңбегі мен ынтасы — ұлттық мұраны дәріптеудің және бірліктің жарқын үлгісі болып отыр.