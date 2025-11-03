KZ
    03 Қараша 2025

    Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының нақты санын атады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының саны туралы жаңа мәлімет жариялады.  

    Халық саны
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Статбюро берген ақпаратқа сәйкес, 2025 жылғы 1 қазанда Қазақстан халқының саны 20 445 231 адамға жеткен. 

    Жылдың басынан бастап халықтың жалпы өсімі 161 832 адам жетсе, оның ішінде:

    • табиғи өсім есебінен – 151 632 адам,

    • көші-қон есебінен – 10 200 адам.

    Бюро мәліметіне сенсек, Қазақстанның жеті өңірінде халық саны 1 миллион адамнан асты:

    • Алматы – 2 337 023 адам

    • Түркістан облысы – 2 148 207 адам

    • Астана – 1 612 512 адам

    • Алматы облысы – 1 586 875 адам

    • Шымкент – 1 286 087 адам

    • Жамбыл облысы – 1 216 849 адам

    • Қарағанды облысы – 1 131 818 адам

    Ал еліміздегі халық саны 1897 жылдан бері қалай өзгергенін мына сілтемеден оқыңыз.

    Демография Халық саны Ұлттық статистика бюросы
