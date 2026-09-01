Ұлттық статистика бюросы ЖИ негізіндегі аналитикалық чат-ботты іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық статистика бюросы пайдаланушылар кабинетінде ЖИ негізінде әзірленген жаңа аналитикалық чат-ботты тестілік режимде іске қосты.
Бюроның мәліметінше, жаңа сервис статистикалық бизнес-тіркелім бойынша жедел аналитикалық ақпарат ұсынуға және пайдаланушылардың деректермен жұмыс істеу қолайлылығын арттыруға арналған.
-Чат-боттың негізгі дереккөзі – «Статистикалық бизнес-тіркелім» ақпараттық жүйесі. Базада Қазақстан аумағында тіркелген заңды тұлғалар, олардың филиалдары, шетелдік компаниялардың филиалдары және жеке кәсіпкерлік субъектілері туралы мәліметтер қамтылған,-делінген хабарламада.
Осыған дейін жасанды интеллект мемлекеттік органдардың жұмысын екі есе жеңілдететіні туралы жаздық.