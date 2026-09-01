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    Ұлттық статистика бюросы ЖИ негізіндегі аналитикалық чат-ботты іске қосты

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық статистика бюросы пайдаланушылар кабинетінде ЖИ негізінде әзірленген жаңа аналитикалық чат-ботты тестілік режимде іске қосты.

    чатбот
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    Бюроның мәліметінше, жаңа сервис статистикалық бизнес-тіркелім бойынша жедел аналитикалық ақпарат ұсынуға және пайдаланушылардың деректермен жұмыс істеу қолайлылығын арттыруға арналған.

    -Чат-боттың негізгі дереккөзі – «Статистикалық бизнес-тіркелім» ақпараттық жүйесі. Базада Қазақстан аумағында тіркелген заңды тұлғалар, олардың филиалдары, шетелдік компаниялардың филиалдары және жеке кәсіпкерлік субъектілері туралы мәліметтер қамтылған,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін жасанды интеллект мемлекеттік органдардың жұмысын екі есе жеңілдететіні туралы жаздық.


    Технология Жасанды интеллект Ұлттық статистика бюросы
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Авторлар