Ұлттық ұлан әскери қызметшісі өртеніп жатқан үйге кіріп, екі баланы құтқарып қалды
АСТАНА. KAZINFORM – Оқиға Оралда, кешкі уақытта, шамамен сағат 21:00-де қаладағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде болды.
Осы уақытта ҚР ІІМ Ұлттық ұланы 5517 әскери бөлімінің қатардағы жауынгері Армат Абылғалиев үйінде болған. Кіреберістен көмек сұраған дауыстарды ести сала, ол дереу пәтерінен сыртқа шықты.
Баспалдақ алаңында әскери қызметші қатты қорқып тұрған баланы кездестірді. Бала бесінші қабаттағы пәтерлердің бірінде өрт шығып, ішінде екі інісі қалып қойғанын айтты.
Уақыт жоғалтпай, ұландық бесінші қабатқа көтерілген. Қалың түтінге қарамастан, ол пәтерге кіріп, іште қалған балаларды тауып, оларды қауіпсіз жерге алып шықты. Балаларды құтқарғаннан кейін әскери қызметші болған оқиға туралы Төтенше жағдайлар департаментіне хабарлап, көршілерден көмек сұрады.
Өрт сөндірушілер келгенге дейін тұрғындар оттың одан әрі таралуына жол бермеу үшін тиісті шаралар қабылдады. Оқиға орнына жеткен ТЖД қызметкерлері өрт ошағын ауыздықтады.
Ұлттық ұлан әскери қызметшісінің жедел әрі батыл әрекетінің арқасында екі бала ажалдан аман қалды.
Ұлттық ұлан офицері суға батып бара жатқан баланы құтқарғанын жазған едік.