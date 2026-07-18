Үндістан алғаш рет жеке компания әзірлеген Vikram-1 зымыранын ұшырды
АСТАНА. KAZINFORM – Үндістанның Skyroot Aerospace жеке компаниясы алғаш рет Vikram-1 зымыран-тасығышын ғарышқа ұшырды. Ұшырылым 18 шілдеде Шрихарикота аралындағы Сатиш Дхаван атындағы ғарыш айлағынан жүзеге асырылды, деп хабарлайды DW.
Биіктігі шамамен 22 метр болатын зымыран төмен Жер орбитасына 350 келіге дейінгі пайдалы жүкті шығаруға арналған.
Компанияның мәліметінше, Vikram-1 орбитаға үндістандық және шетелдік тапсырыс берушілердің бірнеше тәжірибелік жүгін жеткізеді. Олардың қатарында зертханада өсірілген алмас пен ғарыш қоқысын жоюға арналған роботтандырылған манипуляторлар бар.
– Миссияның басты мақсаты – зымыранның қозғалтқыш жүйесін, авионикасын, телеметриясын және ұшу кезіндегі бағыттау жүйелерін сынақтан өткізу, сондай-ақ болашақ коммерциялық ұшырулар үшін маңызды деректерді жинау, – деп мәлімдеді Skyroot Aerospace.
Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди бұл оқиғаны «елдің ғарышты игеру жолындағы маңызды кезең» деп атады.
DW мәліметінше, Үндістан 2020 жылы ғарыш саласын жеке инвестициялар үшін ашып, стартаптарға зымырандар мен спутниктер әзірлеуге, сондай-ақ ғарыш аппараттарын ұшыруға мүмкіндік берген. Бұған дейін бұл жұмыстарды тек Үндістанның ғарыштық зерттеулер ұйымы (ISRO) жүзеге асыратын.
2022 жылы Skyroot Aerospace компаниясының ықшам Vikram-S зымыраны алғашқы суборбиталық ұшуын сәтті орындаған болатын. Ал 2023 жылдың тамызында Үндістан «Чандраян-3» автоматты станциясын Айдың оңтүстік полюсі маңына сәтті қондырып, мұндай жетістікке жеткен әлемдегі санаулы елдердің қатарына қосылды.
Үкіметтің IN-SPACe агенттігінің дерегінше, Үндістан 2033 жылға қарай жаһандық ғарыш экономикасындағы үлесін қазіргі 2 пайыздан бес есеге арттырып, саланың көлемін 44 миллиард АҚШ долларына жеткізуді жоспарлап отыр.
Айта кетейік, адамзат тарихындағы ең үлкен зымыран Starship сынақ ұшырылымын өткізді.